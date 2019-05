GPTW: melhores entre as maiores

Para ser uma grande empresa não basta apenas ter um bom faturamento ou possuir estruturas impressionantes. O Instituito Great Place to Work (GPTW) mostra que vai muito além. Para agregar mais valor à organização, práticas que resultam em um excelente clima organizacional, com qualidade de vida, perspectiva de crescimento e um relacionamento de confiança com os colaboradores dão mais valor a história da instituição.

Avaliando critérios que desenvolvem os funcionários e que contribuem para a construção de uma sociedade melhor, o GPTW considera para o ranking das melhores empresas para trabalhar entre as maiores, as companhias com mais de 999 colaboradores. Todas estas organizações participaram do programa de certificação como primeira fase. As que atingiram notas maiores ou iguais 70 avançaram para o preenchimento do book de práticas, que foi avaliado na segunda etapa.

A metodologia do GPTW consiste em uma pesquisa com os colaboradores e uma avaliação das práticas culturais de cada empresa, considerando o clima organizacional, os comentários dos funcionários, práticas culturais das organizações e de gestão de pessoas.

Fundada em 1952, a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública está na primeira colocação da lista com quatro empresas de grande porte que ranquearam no GTPW Bahia. As organizações Atento Bahia, Dínamo Engenharia e Gbarbosa Bahia ficaram em 2º, 3º e 4º lugares no ranking, respectivamente. A instituição de ensino possui mais de 1 mil funcionários e atingiu notas maiores em relação as práticas organizacionais. Todos os dados coletados são referentes a 2018.

Compromisso

Com cerca de 1.300 colaboradores, a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, ou simplesmente a Bahiana, como também é conhecida no estado, se destaca por seus propósitos e valores voltados para o compromisso ativo com a formação ética e cidadã dos seus alunos e com as ações no âmbito da responsabilidade social. A instituição, que tem como objetivo formar profissionais sensíveis às necessidades das pessoas e atentos ao contexto em que estão inseridas, participa desde 2013 da premiação Melhores Empresas para Trabalhar na Bahia, ficando sempre entre as mais reconhecidas no estado.

“A Bahiana tem como norte para todos dentro da organização o foco nas pessoas, essa preocupação se inicia desde a seleção onde tentamos identificar nos potenciais candidatos o alinhamento com nossos valores, com nosso DNA institucional. Nosso processo seletivo também se diferencia porque ele é formativo, o que permite um ambiente onde todos os envolvidos aprendem dentro do processo”, ressalta Telma Bastos, gestora da Gerência Estratégica de Pessoas e Aprendizado (GEPAP) da Bahiana.

Carreira

A instituição se esforçou para manter um excelente ambiente de trabalho e conquistar o primeiro lugar da categoria Grandes Empresas do ranking GPTW Bahia. Um dos destaques das ações de Recursos Humanos é que todos na Bahiana, inclusive os recém-admitidos, têm um plano de desenvolvimento individual a partir da necessidade identificada na seleção, na avaliação de desempenho ou em outras formas de feedback. A intenção é facilitar o desenvolvimento na carreira de cada colaborador.

Para isso, a empresa treina uma média de 60 horas por ano cada um deles. Outro fator que ajuda no desenvolvimento de carreira é a política de seleção da Bahiana, que prioriza o público interno. Com isso, em 2018, 50% das vagas foram ocupadas pelos próprios colaboradores, estimulando a promoção de cargo. Outro incentivo aos funcionários a é a oferta de subsídio em diversos cursos educacionais.

Talentos experientes

De acordo com dados de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem 50 milhões de pessoas acima dos 50 anos de idade. Até 2040, a estimativa é que o grupo formado por indivíduos acima dos 45 anos represente 57% da força de trabalho no país. Seguindo as previsões do IBGE, a população atual acima dos 60 anos deve mais que dobrar em 2060, o que deve representar 32% do total dos brasileiros. Ano passado, esse número estava em 13%.

Aos olhos de algumas empresas, ter idade acima de 50 anos não é um ponto favorável no processo seletivo. Porém, outras organizações enxergam a experiência como uma oportunidade e incentiva a contratação de profissionais acima desta faixa etária. É o caso do Gbarbosa, que adotou como uma das principais práticas de Recursos Humanos o Programa Talentos Experientes. A quarta empresa colocada no Ranking GPTW das Grande Empresas pertence a Cencosud Brasil, que, atualmente, conta com cerca de 300 colaboradores com idade superior a 50 anos somente na Bahia.

“Gente é um dos valores mais importantes da companhia. Colocamos as pessoas no centro das decisões – clientes e colaboradores – pois acreditamos que colaboradores felizes atendem melhor nosso cliente, que se sentirá bem e voltará às nossas lojas”, afirma Celso Ferreira, diretor geral de bandeira GBarbosa.

GBarbosa também está entre as melhores empresas para trabalhar na Bahia (Foto: divulgação)

“Temos diversas histórias de profissionais que começaram a carreira conosco, aproveitaram as oportunidades internas e hoje ocupam cargo de liderança, servindo de inspiração para outros. Acreditamos ser muito importante enriquecer a diversidade no ambiente de trabalho e valorizar a experiência de vida de cada uma delas”, acrescenta o executivo da empresa, que, na Bahia, tem 30 super/hipermercados, 54 lojas de Eletro Show, 18 farmácias e 2 centros de distribuição.

Aprimorando processos

Outra empresa que acredita que as pessoas são o seu maior patrimônio é Dínamo Engenharia, que ficou na terceira colocação no Ranking GPTW. A organização, que começou a atuar na Bahia em 2012 com cerca de 315 colaboradores, adotou um conjunto de práticas e políticas que aprimoram processos, com a otimização da retenção de talentos, garantindo que profissionais acima da média permaneçam no quadro de funcionários por mais tempo. Atualmente, a Dínamo conta com 1.800 funcionários em Salvador e outros municípios, como Alagoinhas, Paulo Afonso, Jacobina, Serrinha, Ribeira do Pombal, Camaçari, Vitória da Conquista e Feira de Santana.