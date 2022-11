Graça: moradores denunciam festas irregulares em imóvel abandonado

Localização privilegiada na rua Djalma Ramos, na Graça, perto da avenida Centenário, ao lado de grandes centros comerciais, da praia da Barra, do circuito Osmar Macêdo do Carnaval. Apesar de tão boas credenciais, o edifício Mansão Centenário Boulevard, da construtora e incorporadora Nelmar Ltda, virou um problema para a vizinhança.

Isso porque, desde que sofreu embargo judicial, o espaço passou a ser ocupado e invadido por vândalos que, além de roubarem peças de alumínio, janelas, relógios de energia elétrica, passaram também a promover festas na piscina do prédio abandonado, perturbando o sono dos moradores da área.

Da construtora responsável pela obra, restou uma placa antiga quase apagada e uma tentativa frágil de guardar o acesso ao prédio (Fotos: Carmen Vasconcelos/CORREIO)

De acordo com uma vizinha, que preferiu preservar a identidade com medo de represálias, no último feriado, a festa só foi terminar às 4h da manhã. “Já chamamos a Prefeitura para cortar o mato que cresce no local e compromete a fiação, a polícia para inibir essas festas, tentamos conversar com a incorporadora na época que contavam com um escritório no local e nada foi feito”, desabafou.

Problema antigo

Atuando como diarista em residências do local, AMBS (iniciais para preservar identidade da fonte), 55, afirmou que o problema não é novo e começou na época da construção do prédio, quando moradores da Rua Barão de Loreto (para onde o prédio em questão faz fundo) entraram na justiça contra a obra. “Essa confusão toda deve ter quase dez anos. O problema é que agora, com o prédio quase pronto e abandonado, os moradores não têm paz porque fazem festa sempre e a confusão rola solta na madrugada”, contou.

Outro morador local afirmou que a construtora já causou diversos problemas na rua, inclusive, quando deixou de pagar o 13º salário dos trabalhadores da obra, fato que gerou inúmeras manifestações na frente da obra. “Estamos apelando agora para a imprensa porque essa situação é absurda. Nós pagamos IPTU com o valor de Graça e queremos ver essa questão resolvida, sem tantos aborrecimentos”, reclamou.

Do lado externo, o prédio parece estar em perfeito estado, mas um olhar mais atento percebe o abandono (Foto: Carmen Vasconcelos/CORREIO)

A chegada do Carnaval também preocupa os moradores, uma vez que em 2020, os supostos responsáveis pela área teriam feito um estacionamento improvisado, atraindo muita gente para o local. “Já imaginou se eles fazem isso novamente? Em um prédio onde ninguém parece ter responsabilidade? Um espaço que virou terra de ninguém”, ponderou uma moradora que também não quis se identificar.

CNPJ suspenso

Numa busca pela plataforma Jusbrasil, foram encontrados 245 processos nos Diários Oficiais contra a Construtora e Incorporadora Nelmar LTDA, sendo que a maioria deles é do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), seguido por Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região (TRT05). Desses processos encontrados, o Município de Salvador foi a parte que mais apareceu, seguido pelo Procurador do Município do Salvador.

Em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), o órgão informou através de nota que enviará uma equipe de fiscalização ao local para verificar a situação e adotar as medidas necessárias. A reportagem também tentou entrar em contato com a construtora sem sucesso. A situação cadastral da empresa está inapta desde 2020.

A situação de imóveis abandonados na capital não é novidade. Alvos de depredação, esses prédios são vistos como um problema social. No início de novembro, um incêndio provocado por essas ocupações indevidas comprometeu as instalações do prédio onde funcionava o Hospital Salvador, na Federação. Apesar do fogo ter sido controlado, a situação expôs a fragilidade do imóvel que funcionou como ponto exclusivo para tratamento da Covid-19, até outubro de 2021.

Um levantamento feito pela Fundação Mário Leal, mostrou que no Centro Histórico, por exemplo, são mais de 1,5 mil imóveis vazios, ociosos ou em estado de ruína na região. Em contrapartida, um estudo da Fundação João Pinheiro, em 2019, mostrou que a capital baiana tem um déficit habitacional de 107.068 mil imóveis.