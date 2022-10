Graciele Lacerda revela que Zezé di Camargo a proibia de trabalhar

A influenciadora Graciele Lacerda, de 42 anos, tem conseguido conciliar o trabalho na internet com a vida pessoal. Ela, que está noiva de Zezé di Camargo, revelou que foi proibida de trabalhar pelo artista no começo do relacionamento.

Em conversa à coluna de Lucas Pasin, do Splash - UOL, a companheira do sertanejo contou que o cantor tinha medo de perder a mulher e não deixava a jornalista ter sua independência financeira. Segundo Graciele, Zezé queria ficar o tempo inteiro com ela mas, com a chegada das influenciadoras digitais, a comunicóloga conseguiu juntar o útil ao agradável.

"Zezé sempre foi acostumado a ser dominador. Ele não permitia minha independência. Para o Zezé foi um pouco complicado ter uma mulher trabalhando. Bate uma insegurança. Ele até brincava: 'Você vai ganhar dinheiro e me largar'. Hoje ele já falou: 'Olha, você ganhou dinheiro e não me largou'. Passou a me admirar", comentou.

Ela ainda justificou afirmando que, no começo do relacionamento, sofreu bastante com a forma que Zezé pensava em relação à independência financeira. Mas, com o passar do tempo, foi aceitando aos poucos.

"Zezé é cabeça dura. No início eu sofri. Mas ele, desde novinho, era assim. Queria cuidar da família. Foi criado assim. Ele tem essa coisa de 'eu que vou cuidar', e gosta de ter a pessoa ao lado. Quando você tem um trabalho, tem outra rotina, isso o incomoda. Ele implicou, mas quando viu que meu trabalho não atrapalhava, começou a entender e hoje me admira muito, de verdade", completou.