Grafite apagado por loja na Jequitaia é refeito após intervenção de bilionária

A Avenida Jequitaia ganhou um novo elemnto na paisagem.- ou melhor, recuperou. O mural com os dizeres “Glória a ti neste dia de glória”, que havia sido apagado pela loja da Magazine Luiza, dona da parede, foi repintado pelo artista Raphael Ribeiro, do Tipografite, na última sexta-feira (31).

A história desta obra começa em 2018, quando sua primeira versão veio ao mundo, por assim dizer. O muro escolhido pelo artista fica próximo ao Corpo de Bombeiros da Calçada e é totalmente visível para quem segue pela Avenida Jequitaia no sentido Bonfim.

Na época, a parede já pertencia à loja. Raphael, então, pediu autorização - e recebeu o aval - para fazer o grafite. Todo o material foi custeado por ele.

“A obra foi inaugurada perto da Lavagem do Bonfim. Aí todo mundo que passava pelo percurso via, tirava foto… a repercussão foi ótima”, lembra o grafiteiro.

Só que, no início de 2020, a Magazine Luiza realizou alterações em todas as suas lojas do Nordeste. Entre as mudanças estava a decisão de transformar a obra de arte num muro completamente azul, cor da empresa.

“Aí eu pensei ‘poxa, tanta gente se identificando com a obra, curtindo, tirando foto e apreciando. Vou pra internet reclamar’”, conta Raphael. O desabafo então chegou aos ouvidos de Luiza Trajano, dona da empresa e mulher mais rica do Brasil, segundo ranking divulgado em setembro pela revista Forbes.

Foi quando, após diversos dias de luta, o mural honrou seu mantra e teve seu dia de glória.

"Luiza me ligou pessoalmente dizendo que não admitia isso, que apoiava os artistas e que fazia questão de refazer o painel. Até por isso não tenho nenhuma crítica à loja, pois a dona teve uma postura super sensata comigo, dizendo que errou", avalia o artista.

Para o renascimento da obra, duas alterações foram feitas: primeiro, de layout, que abandonou o azul e preto e ficou mais colorido, com verde e amarelo num fundo azul; segundo que, desta vez, o artista teve todos os materiais pagos e ainda recebeu um cachê.

A pintura era para começar a ser refeita na semana retrasada, mas a chuva não ajudou e o início foi postergado para última terça-feira (27). Foram três dias até a obra ficar pronta, na última sexta (31). Durante os trabalhos, o artista recebeu o apoio do público. “Teve momento que precisei colocar o fone de ouvido para conseguir me concentrar tamanha a quantidade de pessoas gritando e buzinando”, conta Raphael.

Dentre as entusiastas estava a aposentada Maria Carmelita, 78 anos, que costuma passar pelo local quando vai fazer compras num mercado ao lado.

“Pode parecer algo simples, mas ver algo lindo assim muda o nosso dia. Ainda mais com uma frase dessas. Bem melhor que antes”, avalia a aposentada.

Já o autônomo Carlos Queiroz, morador da região, diz que o mural jamais deveria ter saído. “Eu lembro de quando era antes. Nunca entendi terem apagado, tirar uma arte para botar um muro azul, triste, sem graça. Felizmente a pintura está de volta e mais linda ainda”, comemora.

Raphael diz que a recepção do público, o calor humano, é a verdadeira recompensa que ele recebe. “É uma forma de presentear a cidade, deixá-la mais bonita. Por isso sempre busco escrever alguma mensagem nos grafites, pois é uma forma de aquele lugar se comunicar com as pessoas", diz.

O CORREIO entrou contato com a Magazine Luiza, que preferiu não comentar o caso.

*Com orientação da Chefe de Reportagem Perla Ribeiro