Grafite de Santa Dulce em mural de shopping fica pronto; veja resultado

Será entregue nesta sexta-feira (17) o painel de Irmã Dulce grafitado pelo artista Eduardo Kobra, brasileiro conhecido mundialmente no circuito da street art. O mural de Irmã Dulce começou a ser pintado na terça-feira (7). Às 17h, o artista fará a assinatura oficial da obra.

A obra, que será a primeira de Kobra em Salvador, tem 33 metros de altura e nove metros de largura A arte de Kobra é baseada em uma foto de Irmã Dulce abraçando uma criança.

“O que mais me chama atenção é que ela foi uma brasileira que realmente doou sua vida para os mais simples, para as pessoas mais humildes. Com esse exemplo de dedicação, foi abrindo mão de tantas coisas em prol da vida do próximo e mudando a realidade da vida de tantas pessoas, como tantos líderes da paz fizeram”, explicou o artista, durante uma entrevista coletiva, no dia do lançamento da projeto.

O mural de Irmã Dulce é parte do projeto Olhares da Paz do artista, que já retratou figuras como Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, John Lennon, Alfred Nobel, Bob Marley e Nelson Mandela. Quando for instalado na fachada do Shopping Barra, será o primeiro trabalho de Kobra em um centro de compras.