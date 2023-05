Grande canal de Veneza amanhece com mancha verde fluorescente

Uma parte das águas do Grande Canal de Veneza, na Itália, amanheceu tingida de verde fluorescente, neste domingo, 28. A polícia está investigando as causas e os possíveis responsáveis, em meio a especulações de que a alteração de cor possa ser uma ação de ativistas ambientais.



O governador da região do Veneto, Luca Zaia, postou uma foto do líquido verde que se espalhou pela água perto do arco da Ponte Rialto. "Esta manhã no #CanalGrande de #Venezia apareceu uma mancha de líquido verde fosforescente, relatado por alguns moradores perto da Ponte Rialto. O prefeito convocou uma reunião urgente com a polícia para investigar a origem do líquido.", escrevei Zaia em seu Twitter.



A mancha foi denunciada por moradores. Gondoleiros remavam pelas águas fosforescentes enquanto os turistas tiravam fotos. Os bombeiros anunciaram que também estão ajudando a agência ambiental regional a coletar amostras da água para análise.



Esta não é a primeira vez que as águas do Grande Canal ficam verdes. Em 1968, o artista argentino Nicolás García Uriburu tingiu as águas desse caminho durante a 34ª Bienal de Veneza para conscientizar sobre a ecologia.

A água dos canais de Veneza ficou verde



Pela manhã, o Grande Canal da cidade foi repentinamente preenchido por um líquido luminoso verde, causando medo e surpresa entre os habitantes da cidade e turistas pic.twitter.com/ar8jgD87i7 — македонија ???????????????????????????????? (@CelsoDamas58745) May 28, 2023 Água verde fluorescente "inunda" o Grande Canal de #Veneza e as autoridades... não sabem bem o porquê



Coloração pode dever-se a um protesto pelo clima, à acumulação de algas, ou ainda à corrida de barcos de Volgalonga.



???? Andrea Merola/EPA#Itália #Renascença #AParComOMundo pic.twitter.com/i3yAq1keXt — Renascença (@Renascenca) May 28, 2023