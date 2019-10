Grande mancha de óleo chega à praia de Canoa Quebrada

A praia de Canoa Quebrada, em Aracati, um dos principais polos turísticos do Ceará, foi atingida por uma grande mancha de óleo no fim da tarde desta quarta-feira, 23. A Prefeitura do Município informou que a Marinha, por meio da Capitania dos Portos de Aracati, retirou cerca de 700 quilos de óleo da praia. O material foi recolhido pela Prefeitura e será encaminhado para análise em Fortaleza.

A informação foi confirmada, nesta manhã, pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Nas primeiras horas da madrugada, houve mobilização de órgãos da Prefeitura de Aracati, Marinha do Brasil, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e voluntários para remover o petróleo cru. A substância atinge todo o litoral do Nordeste brasileiro há mais de 50 dias, desde o dia 30/8 – quando chegou a Paraíba.

"O restante do óleo que se visualizou ontem no mar não chegou a encalhar na faixa de praia, mas poderá ocorrer hoje à tarde ou pode estar encalhando em outras praias vizinhas de municípios da região", informou a Prefeitura.

"Agora pela manhã as praias na faixa do município de Aracati estão limpas, porém, nosso monitoramento continua com auxílio da comunidade e, a qualquer momento, nossos meios e pessoal podem ser acionados para retirada que mais óleo", acrescenta a administração municipal. As informações são do Jornal O Povo.