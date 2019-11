Grande quantidade de petróleo cru volta a aparecer em Arembepe; veja vídeo

A Praia de Arembepe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, amanheceu nesta quinta-feira (31) com novas manchas de petróleo cru. As pelotas foram observadas pelos moradores no início da manhã e, às 9h, o grupo de voluntários Guardiões do Litoral acionou a Marinha, a Defesa Civil e o Ibama para suporte na limpeza da praia.

De acordo com o Ivanaldo Soares, coordenador geral da Defesa Civil de Camaçari, duas toneladas de óleo foram retiradas da praia. Ainda segundo ele, as manchas apareceram entre o Emissário e a Aldeia Hippie. “Mas isso não foi nem metade. Amanhã [hoje], a gente não sabe se o resíduo vai estar na areia, vamos avaliar para fazer a limpeza”, falou.

O que foi recolhido, ontem, por voluntários e agentes da Defesa Civil já equivale ao mesmo montante retirado da primeira vez que a praia ficou suja de óleo, no último dia 10. “É maior do que da última vez. Muito maior do que o que veio para Arembepe. Voltou duas vezes mais”, afirmou Soares.

"A situação é bem crítica. É um óleo mais mole. As ondas estão fragmentando o óleo. Tem toneladas de óleo na praia", afirmou Mauricio Cardim, voluntário.

Da primeira vez, o óleo foi encontrado em estado mais solidificado. Segundo a aldeia hippie, o mal cheiro provocado pelo composto começou a ser sentido pelos nativos às 4h30.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) afirmou ao CORREIO, por mieo da assessoria, que o segundo registro em Arembepe deixa o alerta aceso na capital baiana. A principal preocupação é com a região da Praia do Flamengo, que foi atingida pelo petróleo cruz no dia 11 de outubro - um dia depois do primeiro registro em Arembepe.

Leia também: Ministério volta atrás e libera a pesca de lagosta e camarão na Bahia

No momento, atuam no local, além de voluntários dos Guardiões do Litoral, 15 agentes da Defesa Civil de Camaçari.

A operação,que foi iniciada às 10h, enfrentou dificuldades pela cheia da maré. “O mar encheu por volta das 15h e tivemos pouco tempo de atuação para retirar o material. Vamos ver se o mar levou de volta ou deixou. Temos alguns arrecifes sujos de óleo”, revelou o coordenador geral da Defesa Civil de Camaçari.

“Se encontrar manchas de óleo, você deve ligar para 199, que é o telefone da Defesa Civil”, acrescentou Soares.

Nas próximas horas, Ivanaldo Soares, responsável pelo órgão, mais 25 homens serão enviados. "É maior do que da última vez. Muito maior do que veio para Arembepe. Voltou duas vezes mais", afirmou. A operação foi iniciada às 10h e é dificultada pela cheia da maré, de acordo com pessoas que trabalham no local.

(Foto: Ivanaldo Soares /Defesa Civil de Camaçari)

Uma equipe do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) já foi deslocada para o local.

Origem

Na quarta-feira (30), o presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que a investigação sobre o vazamento de óleo que atingiu as praias do Nordeste está próxima de ser concluída.

Segundo Mourão, há a possibilidade de que o governo anuncie a conclusão das investigações indicando o navio ou navios responsáveis ainda esta semana.

“Nossa investigação está chegando lá. Estamos aguardando o presidente [Jair Bolsonaro] chegar”, disse. “[Há] boa chance de divulgar o resultado ainda nesta semana”.

*Com orientação da editora Mariana Rios