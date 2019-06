Grandes eventos à vista na Europa

Os gêmeos Ricardo e Rafael Cal farão Carnaval fora de época em Portugal (foto/divulgação)

Os irmãos gêmeos Ricardo e Rafael Cal, já consolidados em Salvador com sua produtora Oquei, querem agora invadir outras praias. Sem medo de ser feliz. E o primeiro passo será em Portugal, especificamente na capital Lisboa, onde vão realizar ainda este ano um Carnaval fora de época (batizado de Pipoca) e uma grande festa de Réveillon.

Eles foram ao velho continente contactar com parceiros, prospectar espaços e conhecer in loco a realidade local. Eles sabem que existem muitos brasileiros morando no país de Pedro Álvares Cabral além dos nativos que adoram nossa música. Artistas do axé como Daniela Mercury, Ivete Sangalo e Netinho sempre fizeram sucesso por lá.

Mas isso é só o começo. A ideia é abrir um escritório da Oquei na capital portuguesa e alavancar o que eles mais sabem e gostam de fazer: eventos. Em conversa com a coluna, Ricardo adiantou ainda que farão, também, um Carnaval em Barcelona.



Duo Marcelo e Morgana

Depois de um giro pela Europa com uma agenda intensa, Morgana Morena e Marcelo Rosário são atrações do projeto Segundas do Chorinho, que acontece dia 17, a partir das 20h, na Varanda. Nesse show em duo, eles terão as participações das cantoras Ana Barroso, Priscila Magalhães, do flautista Leandro Tigrão e do guitarrista Tarcísio Santos. Trata-se de dois grandes virtuoses da música instrumental com bagagem pelo mundo, passando pela Alemanha e Holanda. Eu os conheci durante o Festival de Montreux, na Suíça.

Dan Miranda e o seu Ara Ketu esquentam o São João com a música Praça da Paixão (foto/divulgação)

Clima junino do Ara Ketu

O Ara Ketu também resolveu cair no forró. Dan Miranda, vocalista da banda, acabou de gravar a música Praça da Paixão para esquentar o São João. Composta por Samir, Rubão e Breno, a música se chama Praça da Paixão. O lançamento da música nas plataformas digitais está previsto para quarta-feira. A canção também ganhará um clipe. Uma das bandas que tem mais sucesso no axé, o Ara Ketu já teve diversos vocalistas, entre os quais Tatau, Larissa Luz, Linoy, Tonho Matéria e agora Dan que antes foi da banda Filhos de Jorge.



TUM-TUM-TUM*

1 A produção do Folianópolis divulgou mais uma atração para o evento que acontece de 14 a 16 de novembro na passarela Nego Quirido em Floripa. Dessa vez é Saulo, que passa a compor a grade com Bell, banda Eva, Léo Santana, Jammil e Durval Lelys.

2 O Arraiá do Cumbe acontece entre os dias 21 e 24 de junho, em Euclides da Cunha, e terá o Camarote CumbeMix comandado pela Mambolada do cantor Rafique.

3 A próxima edição da Roda de Conversa com Wanda Chase será no dia 18/6, às 19h, no Restaurante Solar Graça, no Palacete das Artes. A noite contará com pocket show do cantor e compositor Del Feliz e a participação da educadora Sálua Chequer, fundadora e diretora artística do grupo musical Camerata Popular do Recôncavo. O projeto é quinzenal. A produção é do ator e jornalista Arlon Souza.