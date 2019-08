'Grave ofensa', diz Bolsonaro sobre saída de Alexandre Nardoni no Dia dos Pais

O presidente Jair Bolsonaro que Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabella Nardoni em 2008, tenha deixado a penitenciária de Tremembé, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (8), para a saída temporária de Dia dos Pais. No regime semiaberto desde abril, essa é a primeira vez que Nardoni é beneficiado com a ‘saidinha’.

“O caso Isabella, ocorrido em 2008, repercutiu em todo o Brasil. A criança de 5 anos foi jogada pela janela de seu apartamento. Hoje o pai, condenado pelo assassinato, é beneficiado pela saída temporária de dia dos pais. Uma grave ofensa contra todos os brasileiros. Lamentável!”, comentou o presidente, sem citar o nome do assassino.

Alexandre deixou a P2 de Tremembé em uma caminhonete branca com vidros escuros por volta 8h. Ele entrou no veículo ainda dentro do presídio, enquanto os outros presos com o benefício saíram a pé da P2. A Mitsubishi L200 Triton está registrada no nome da empresa da família de Nardoni. Os presos da unidade devem retornar ao presídio até a próxima quarta-feira (14) às 17h.

Condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha Isabella Nardoni, Alexandre está preso desde 2008, mas obteve a progressão ao regime semiaberto em abril deste ano, após a Justiça considerar que ele 'tem bom comportamento na prisão'. O detento pleiteava o regime mais brando desde setembro de 2018.

Também condenada pelo crime, a esposa de Alexandre, Anna Carolina Jatobá, está no regime semiaberto desde 2017. Também nesta quinta, ela deixou a Penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier em Tremembé (SP) às 8h02. Ela deixou o local acompanhada da advogada em um carro de luxo.

Tanto Alexandre, quanto Anna Carolina, sempre negaram ter matado a criança, na época do crime com cinco anos. Isabella morreu em março de 2008 após cair da janela do apartamento do pai, em São Paulo.

A P2 de Tremembé também abriga Cristian Cravinhos, condenado pela morte dos pais de Suzane Richthofen, e Lindemberg Fernandes, que matou a então namorada Eloá.