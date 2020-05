Grávida, Daiana Garbin fala da rotina de Tiago Leifert após apresentar o BBB20

Um dia depois da grande final do Big Brother Brasil 20, a esposa do apresentador Tiago Leifert, Daiana Garbin, surpreendeu a todos a anunciar que estava esperando a primeira filha do casal. Grávida em tempos de pandemia do novo coronavírus, ela explicou que está isolada e que só encontrava o marido após ele tomar todos os cuidados na volta das gravações do reality.

"Ele trabalhava de casa o máximo possível e ia para a Globo mais perto da hora do programa, ficava o tempo todo de máscara. Ele chegava em casa de máscara, tirava toda a roupa na área de serviço e ia direto para o banho antes de falar comigo, sem encostar em nada da casa. O médico da Globo o orientou assim, e deu certo. E também a equipe do BBB fez um trabalho brilhante de prevenção. Estávamos muito bem cobertos", explicou Daiana em entrevista à revista Quem.

No quarto mês de gestação, a jornalista disse que está em isolamento social há um bom tempo.

"Eu estou muito feliz, mas claro, como todos, muito preocupada com essa situação. Estamos tomando todos os cuidados possíveis. E estou em quarentena desde antes do início oficial. A última vez que sai de casa normalmente foi dia 12 de março, o Tiago estava acompanhando as notícias e me ligou muito preocupado, me pediu para cancelar todos compromissos naquele dia. Eu estava em São Paulo. Na semana seguinte eu fui para o Rio para ficar com ele, e fui de carro porque tinha medo de contaminação no aeroporto", falou.