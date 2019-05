Grávida de 21 anos é presa vendendo drogas em Itapuã

Foto: SSP-BA/Divulgação

Uma mulher grávida de seis meses foi preso nesta terça-feira (7), após ser flagrada vendendo drogas no bairro de Itapuã.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA),Jucilene dos Santos Sousa, de 21 anos, estava com uma bolsa, onde foram encontrados 243 pinos com cocaína embalados para venda.

Ela foi abordada por guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico, que faziam uma patrulha na Travessa Xangô,na localidade de Nova Brasília. A jovem foi conduzida para a 12ª Delegacia Territorial (Itapuã). "Infelizmente uma jovem, com uma criança na barriga que nada tem a ver com os atos ilícitos praticados pela mãe. Ela achou que passaria despercebida por estar grávida. Não colou", disse o comandante da Rondesp Atlântico, major Edmundo Assemany.