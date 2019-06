Grávida, influencer dá entrada em hospital em meio a especulações de traição do marido

Foto: Reprodução/Instagram

A digital influencer Gabi Brandt confirmou ao perfil do Instagram Rainha Matos Oficial a informação de que deu entrada em hospital em São José do Rio Preto, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (31). Durante o dia, viralizaram vídeos que mostram o seu marido, o cantor Saulo Poncio, supostamente saindo de uma boate acompanhado de duas mulheres.

Gabi garantiu que está tudo bem com ela e com sua gestação de 33 semanas do bebê Davi, fruto do relacionamento com o cantor.

Desde a madrugada, a digital influencer vem recebendo diversos comentários em suas redes sociais falando sobre o vídeo que aponta uma suposta traição.

Alguns seguidores dão sugestões sobre o que Gabi deve fazer. Mariana Cirillo diz que ela "deve ir embora e não devolver o carro". Já Giulia Ploetterle é adepta de uma abordagem mais incisiva. "Mete a mão na cara do Saulo", comentou.

Já outros internautas criticaram a enxurrada de comentários que a digital influencer tem recebido denunciando a suposta traição. É o caso de Camisa Montzuma.

"É muita falta de noção! A mulher grávida, quase no final da gravidez e todo mundo dando opinião na foto dela. A Gabi não é cega, gente. O que o Saulo faz, é uma escolha dele. Como a Gabi reage, é escolha dela. E ponto final", comentou.

Cantor se defende

Após a polêmica, Saulo se manifestou via Instagram. Primeiro ele publicou um print de tela da conversa entre ele e Gabi.

"To decolando. Fica com Deus", diz Gabi na conversa. O cantor, então, responde, em horários diferentes, e ainda envia fotos de seus lugares.

"Boa viagem, amor. Indo. No carro de segurança. Entrando", manda Saulo, com direito a fotos.

Depois de mostrar o print da conversa, ele mandou uma mensagem aos seguidores. "Ia postar o resto da conversa, mas aí me peguei de novo dando explicações de coisas que eu não preciso dar!!", escreveu ele.