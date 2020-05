Grávida, irmã do secretário de Saúde de Salvador testa positivo para covid-19

O secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates, informou que a irmã, que é médica, está com a covid-19. Ele usou o Twitter nesta sexta-feira (8) para dar a informação, afirmando que a situação reflete o que os profissionais de saúde têm enfrentado na pandemia do novo coronavírus.

"Vivo neste momento o drama de muitos profissionais de Saúde e familiares. Boa parte da família está no enfrentamento ao COVID. Minha esposa, eu e outros. Nesta luta alguns de nós se contaminam, minha irmãzinha, médica, grávida de minha afilhada positivou. As 2 passam bem", escreveu o secretário.

Segundo o último boletim divulgado hoje pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), o estado tem 4.745 casos confirmados do novo coronavírus, com 170 mortes. Pelo menos 328 profissionais de saúde da Bahia estão com a covid-19, ainda de acordo com o balanço da Sesab.