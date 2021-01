Grávida, modelo é presa em São Paulo por forjar o próprio sequestro

A modelo e influencer Lauren Adana Lorenzetti, 31 anos, foi presa na manhã desta segunda-feira (11) em Santana de Parnaíba, na grande São Paulo, em cumprimento a um mandado de prisão decretado pela Justiça do Paraná.

Ex-miss Pato Branco, cidade no Paraná, ela foi condenada em 2013 por forjar um sequestro com objetivo de conseguir dinheiro da mãe, Vanessa Dallagnol.

A simulação de sequestro aconteceu em Francisco Beltrão, também no Paraná, em 2010. Com ajuda de dois amigos e do ex-namorado, Lauren colocou o plano em ação. Ela já cumpria pena em regime semiaberto por conta da condenação.

O mandado de prisão era de abril do ano passado. Presa, Laura, que está grávida de nove meses, foi encaminhada para a sede da Divisão de Captura.

A modelo tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, nas quais compartilha conteúdos sobre estilo de vida. Na manhã de hoje, a conta dela e do namorado foram fechadas.