Grazi Massafera e Caio Castro são vistos aos beijos na festa de Huck

Os atores Caio Castro e Grazi Massafera foram vistos aos beijos na noite da terça-feira (3), no aniversário de Luciano Huck, celebrado em uma festa na casa do apresentador, no Rio. De acordo com o Uol, os dois ficaram juntos na pista de dança, bastante à vontade e não esconderam o romance.

A festa de Huck, que comemorou 48 anos, começou às 20h30 e seguiu até 1h de hoje. Grazi saiu descabelada da festa e chegou a pedir aos fotógrafos que estavam na porta que não tirassem foto dela. Apesar de passarem a festa juntos, curtindo na pista e se beijando muito, Caio e Grazi chegaram e saíram separados.

A atriz de 37 anos está solteira desde fevereiro, quando acabou o namoro com o empresário e advogado Patrick Bulus, com quem estava desde 2016.

Já Caio, 30, tem se mantido discreto sobre sua vida amorosa. No ano passado, namorou a modelo Mariana D'Ávila. No meio artístico, a última relação pública que ele teve foi com a atriz Maria Casadevall, em 2013.