Grazi Massafera e Caio Castro terminam namoro, diz colunista

Caio Castro e Grazi Massafera terminaram o namoro de quase dois anos. As informações são do colunista do Metrópoles, Leo Dias.



Segundo as informações, o ator deixou o apartamento de Grazi, no Rio de Janeiro, e retornou para São Paulo.



Ele já relatou o término a amigos e deixou de usar a aliança de compromisso.Os dois estão juntos desde 2019. No começo deste ano, surgiram boatos sobre crise no relacionamento, mas o casal negou qualquer tipo de crise.



De acordo com o colunista, a equipe de Caio negou o fim do relacionamento e afirmou que os dois ainda estariam juntos.