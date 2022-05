Grazi Massafera elogia foto do ex, Caio Castro, com a namorada: ‘Lindezas’

Grazi Massafera mostrou que o fim do relacionamento com o ator Caio Castro, que ocorreu em agosto do ano passado, não atrapalhou a amizade entre os dois. A atriz fez um comentário fofo em uma postagem na qual o ex aparece com a atual namorada Daiane de Paula. A imagem foi postada pela bailarina em seu perfil no Instagram, na última quinta-feira (12).

"Lindezas", escreveu Grazi nos comentários. "Você é luz", respondeu Daiane, deixando claro que também se dá bem com a atriz.

Os seguidores das duas ficaram impressionados com a troca de elogios entre elas. "Obrigada pela maturidade", disse um. "Exemplo", declarou outro. "Duas lindas", postou mais um.