Grazi Massafera termina namoro com Alexandre Machafer

A atriz Grazi Massafera terminou namoro com o cineasta Alexandre Machafer.

Ela está curtindo o período de Carnaval no Paraná, com a filha Sofia e outros familiares. Já Alexandre ficou no Rio de Janeiro, segundo Uol.

Os dois começara a namorar em outubro do ano passado. Eles passaram o Natal e o Réveillon juntos, mas desde dezembro não eram vistos juntos em público.

A última vez em que Grazi e Machafer foram fotografados junto foi depois do Natal, em um show de Gusttavo Lima. Na ocasião, Grazi recebeu no Rio a sua família e a do namorado.

Apesar do término, os dois continuam se seguindo no Instagram. Nesta rede social, a mãe de Machafer, Legeci Machado, deixou um comentário em uma página de fãs em uma foto dos dois que levou à especulação, agora confirmada, do fim do namoro. "Eles são bênção do universo! Deus sabe de todas as coisas e Ele que escreve nossa história", escreveu a ex-sogra de Grazi.