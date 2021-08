Great Wall chega ao Brasil: saiba mais sobre o fabricante de carros chinês

Fabricante chinês irá investir R$ 4 bilhões no mercado brasileiro nos próximos cinco anos

Há anos a Great Wall Motor, um dos maiores fabricantes da China, ensaia sua estreia no Brasil. Finalmente, a empresa, que foi fundada em 1984, entrou em nosso mercado por meio da aquisição dos ativos da Mercedes-Benz em Iracemápolis, interior de São Paulo - unidade que foi fechada em dezembro do ano passado.

A Great Wall comprou todas as instalações, incluindo terreno, máquinas e equipamentos, mas não poderá utilizar os projetos da marca alemã. A Daimler, proprietária da Mercedes-Benz, investiu R$ 600 milhões na construção, mas não revelou o valor da negociação com o fabricante chinês.

A entrega da fábrica está prevista para ser concluída antes do final de 2021. Dessa forma, é possível que os primeiros veículos sejam produzidos ainda em 2022. De acordo com a Great Wall, a capacidade de produção anual da fábrica chegará a 100 mil unidades após a atualização, criando cerca de 2 mil empregos - a Daimler empregava 600 pessoas.

Uma das apostas da marca para o país pode ser o Jolion

Liu Xiangshang, vice-presidente da Great Wall Motor, comentou: “o Brasil é o maior e mais populoso país da América Latina. Sua força econômica ocupa o primeiro lugar na América do Sul, suas vendas de automóveis ocupam o sétimo lugar no mundo e o mercado consumidor de automóveis tem grande potencial”.

Nos últimos dois anos, o grupo chinês comprou fábricas da General Motors na Tailândia e na Rússia. Na América do Sul, a Great Wall tem uma pequena linha de montagem no Equador, e tem no Chile seu maior mercado na região.

Na fábrica de onde saiam os Mercedes-Benz Classe C e o GLA, devem ser produzidos uma picape e até dois SUVs. Os utilitários esportivos seriam oriundos da Haval, uma das marcas que pertecem à Great Wall.

Outro veículo que poderá ser produzido em São Paulo é a picape Poer

A expectativa seria a produção do H6 e do Jolion, que iriam compartilhar a mesma mecânica. O primeiro tem o porte do Volkswagen Tiguan Allspace e, o segundo, do Jeep Compass. A picape seria de tamanho médio, como uma Toyota Hilux, a Poer.



PORSCHE NA BAHIA

Atuando há seis anos no Brasil como filial, a Porsche terá em 2022 sua primeira concessionária na Bahia. A confirmação foi feita por Werner Schaal, diretor de vendas da Porsche Brasil.

No entanto, o executivo não revelou qual grupo irá representar a marca alemã em Salvador. A expectativa é que o anúncio seja feito até o final do ano.

De janeiro a junho de 2021, a Porsche realizou 1.753 entregas de automóveis no país. Esse número representa um aumento de 14,2% em relação ao mesmo período de 2020 e se constitui em recorde absoluto de entregas no mercado brasileiro.



A RENOVAÇÃO DO Z

Desde 1969, esportivo Z sempre foi associado a um número. Mas no lançamento da sua nova geração a Nissan resolveu rebatizar o modelo somente com a última letra do alfabeto.

O carro será oferecido sempre com um propulsor 3.0 V6 biturbo a gasolina. Ele é capaz de entregar 405 cv de potência a 6.400 rpm e 48,4 kgfm de torque já a partir de 1.600 rpm.

A nova geração do carro esporte da Nissan é chamada apenas de Z

A Nissan diz ter atingido esses números graças ao uso de turbinas de pequeno diâmetro com sensores de velocidade, que garantem que elas trabalhem na rotação máxima por mais tempo.

Chegará às concessionárias dos Estados Unidos no primeiro semestre do ano que vem.

SUCESSO DE VENDAS

Apenas quatro semanas após o lançamento mundial dos Volkswagen e-Delivery de 11 e 14 toneladas, todas as cem primeiras unidades ofertadas já foram adquiridas.

“As vendas recentes incluem os primeiros negócios com a Coca-Cola Femsa Brasil, de 20 unidades, e com a JBS, que adquiriu seu primeiro caminhão elétrico VW. Outros 100 e-Delivery previamente negociados serão entregues à Ambev até o final deste ano”, diz Roberto Cortes, presidente e CEO da montadora.

As 200 unidades do e-Delivery planejadas para este ano já foram comercializadas

VERSÃO CONFIRMADA

Conforme antecipamos, a Chevrolet confirmou o lançamento da S10 na configuração Z71. Será uma resposta às versões Storm da Ford Ranger e Attack da Nissan Frontier.

Deve chegar em outubro com acerto inédito na suspensão, pneus de uso misto, tração 4x4 e motor diesel.

INÍCIO DE PRODUÇÃO

A Hyundai comemora o início da produção do novo Creta em Piracicaba, São Paulo. As primeiras unidades devem desembarcar em setembro nas concessionárias.

O novo Creta começou a ser produzido nesta semana