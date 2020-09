Grêmio faz oferta por Gilberto, mas alta pedida do Bahia trava acerto

Artilheiro do Bahia na temporada 2020 com sete gols, o atacante Gilberto foi alvo de uma equipe que disputa o Campeonato Brasileiro. Em busca de um centroavante para reforçar o seu elenco, o Grêmio fez contato pelo jogador do Esquadrão.

A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Cesar Fabris, da Rádio Grenal, e confirmada pelo CORREIO.

De acordo com apuração do CORREIO, Gilberto foi procurado diretamente pelo gaúchos e deu aval para o Grêmio tratar com o Bahia

Nas negociações, o tricolor pediu quatro milhões de euros para liberar o camisa 9 (cerca de R$ 25,5 milhões na cotação atual). A alta cifra fez o Grêmio recuar e esfriou as conversas, já que o montante pedido pelo Esquadrão é considerado fora da realidade para um jogador de 31 anos.

Essa não é a primeira vez que Gilberto recebe propostas para deixar o Bahia na temporada 2020. Em janeiro, o atacante foi alvo de uma equipe do Japão. Na época o clube chegou a oferecer o valor da multa rescisória, mas o tricolor conseguiu contornar a situação. Gilberto inclusive renovou o vículo e o contrato com o Esquadrão passou a ser até o final da temporada 2021.

Gilberto chegou ao Bahia durante a temporada 2018 e não demorou muito para cair nas graças da torcida por conta dos gols. No ano passado, ele balançou as redes 29 vezes.

O Grêmio busca um centroavante para fazer sombra a Diego Souza. O time gaúcho tem mapeado o mercado e o atacante Cléber, do Ceará, também foi apontado como alvo da equipe. As negociações também esbarraram nos altos valores.