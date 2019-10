Grêmio x Bahia: escalações, transmissão, horário e curiosidades

O Bahia visita o Grêmio nesta quarta-feira (16), às 19h15, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O jogo, válido pela 26ª rodada do Brasileirão, é uma disputa direta por uma vaga no G6, grupo que garantirá vaga na Copa Libertadores 2020 ao fim do campeonato. O Grêmio é o 6º colocado, com 41 pontos; o Bahia está em 8º, com 38. A seguir, confira as principais informações sobre o confronto:

Como chegam os times

Bahia e Grêmio vivem momentos opostos. Enquanto o tricolor baiano vem de três partidas sem vencer, com um empate e duas derrotas no período, o gaúcho está exatamente há três sem perder, com um empate e duas vitórias.

Escalações

O Bahia de Roger Machado ganha o reforço do atacante Artur, que cumpriu suspensão na derrota para o Fluminense. Mas continua sem seus laterais titulares, Nino Paraíba e Moisés, machucados. A provável escalação tem: Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Giovanni; Gregore, Flávio e Ronaldo; Artur, Gilberto e Élber.

O Grêmio vive a expectativa de fazer o último jogo em casa antes do duelo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Flamengo, dia 23, no Rio. A partida contra o Bahia será um ensaio geral para Renato Gaúcho, que terá força máxima à disposição. Provável escalação: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Luan e Everton; Diego Tardelli.

Transmissão

O canal Premiere vai transmitir a partida ao vivo para todo o Brasil.

Arbitragem

Rodolpho Toski Marques será o árbitro e terá como assistentes Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos. Todos vinculados à Federação Paranaense de Futebol. Rodolpho Toski já apitou 14 partidas nesta edição da Série A e foi VAR em quatro.

Ele apitou o triunfo do Bahia sobre o Atlético-MG por 1x0 em Belo Horizonte, pela 16ª rodada. E dois jogos do Grêmio, ambos como mandante: 2x1 sobre o Vasco, pela 10ª rodada, e 6x1 no Avaí, pela 21ª.

No ano passado, o árbitro apitou o empate em 2x2 entre Grêmio e Bahia válido pelo 2º turno, em Porto Alegre. E o time baiano representou contra o árbitro devido à marcação de um pênalti mal marcado no atacante Marinho, à época no time gaúcho.

Histórico dos confrontos

Bahia e Grêmio já se enfrentaram três vezes em 2019 e o cenário é de total equilíbrio. No 1º turno do Brasileirão, o Bahia venceu por 1x0 em Pituaçu, gol de Fernandão. Na Copa do Brasil, houve empate de 1x1 na Arena do Grêmio e vitória gremista por 1x0 na Fonte Nova pelas quartas de final.

No histórico dos confrontos pelo Campeonato Brasileiro unificado – ou seja, desde 1959 -, houve 39 jogos, e a vantagem é do time gaúcho, que venceu 14. O Bahia ganhou 11. Outros 14 terminaram empatados.