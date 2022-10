Grêmio x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto direto dentro do G4, o Bahia encara o Grêmio domingo (16), às 16h, em Porto Alegre, pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão. No Sul do país, o Esquadrão tenta ficar mais perto do acesso à primeira divisão. Com 56 pontos, é o terceiro colocado. O time gaúcho aparece uma posição acima, com 57. Em caso de triunfo, o clube baiano retomará a vice-liderança, restando apenas mais três jogos para o final da temporada. Confira informações sobre a partida.

Transmissão:

Grêmio x Bahia terá transmissão ao vivo da Rede Bahia, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay per view. A partida começa às 16h.

Prováveis escalações:

Grêmio: Brenno; Edilson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Silva; Thaciano, Diego Souza e Biel. Técnico: Renato Gaúcho.



Bahia: Mateus Claus, André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni e Daniel; Caio Vidal, Ricardo Goulart e Jacaré. Técnico: Eduardo Barroca.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (trio de São Paulo).

VAR: Adriano Milczvski (PR)