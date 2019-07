Gretchen aguarda chegada de três netos: 'Expectativa maravilhosa'

Gretchen está se preparando para um momento muito especial. Três netos estão chegado para a atriz e cantora - filhos de Thammy Miranda, Gabriel Miranda e Décio Nascimento Jr.

"A expectativa é maravilhosa. São três bebês chegando, e todo bebê é uma benção. Na nossa família, sempre existiu esse amor muito grande e uma vontade de estar junto das crianças", diz Gretchen à coluna de Patrícia Kogut, em O Globo.

Ela já é avó de Bia, de 15 anos, e Enrico, de 1 ano, filhos de Jenny Miranda.

Morando fora, longe de parte da família, ela tem aproveitado as gravações de "A Dona do Pedaço", da Globo, para matar a saudade. "Só quem ficou no Brasil foi o Thammy, minha mãe e minha irmã (a também cantora Sula Miranda). Quando estou aí, procuro sempre vê-los muito", conta.

Por outro lado, está longe do marido, Carlos Marques, mora em Portugal. "Por causa da obra da nossa casa, ele não tem viajado comigo. Quando ele sai de perto, a obra não anda. Mas somos um casal maduro e não precisamos estar colados para estarmos bem. Quando estamos juntos, matamos a saudade toda", afirma.

"A Dona do Pedaço" é a estreia de Gretchen em novelas. Ela vive a dançarina Gina e afirma que a experiência "foi incrível". "Tinha muito receio sobre decorar texto e aprender como tudo funciona, mas a preparadora foi maravilhosa que me ajudou".