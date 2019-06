Gretchen assina com a Globo e participará de novela

De acordo com informações publicadas pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o rosto de Gretchen deve ser visto na dramaturgia da Globo em breve. Ela afirma que a rainha do rebolado fechou contrato para participar da novela "A Dona do Pedaço". Recentemente, a rainha dos memes esteve na emissora e participou do Mais Você.

Segundo publicação da Caras, Gretchen vai fazer parte do “núcleo cômico” do folhetim, responsável pelas risadas da novela de Walcyr Carrasco. Ela iria interpretar uma ex-namorada de Eusébio (Marco Nanini) que reaparece causando o maior “auê” na família do personagem com Dorotéia (Rosi Campos).