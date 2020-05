Grife entrega grátis e com descontos de 50% em maio

As sócias e administradoras da marca de moda feminina Rosa Rangel, Karol Rangel e Rosa Cristina, adotaram uma estratégia especial para intensificarem as vendas online durante a quarentena. A marca, criada em 2015, implantou o delivery gratuito para Salvador, sem valor mínimo para as compras, além de oferecer descontos de até 50% em todas as peças durante o mês de Maio. Dessa forma, elas garantem facilidade na hora da compra, sem deixar de oferecer estilo e autoestima para as mulheres se vestirem em casa, no home office ou para quem precisa sair para trabalhar. A compra é feita através do site www.rosarangel.com.br, instagram [@rosarangel_style] ou pelo whatsapp 71 99679-2406. Entre as peças mais vendidas estão os vestidos e macaquinhos leves, que vão dos tamanhos P ao GG, todos de confecção própria, com estampas selecionadas de alta qualidade e desenvolvidas pela equipe.