Gripada, Alcione não vai participar do show Encontros Tropicais na Concha Acústica

A participação da cantora Alcione no show “Encontros Tropicais: Frequência do Gueto”, que ocorre nesta sexta-feira (26) na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) foi cancelada, informou nesta quinta a Devassa, organizadora do evento, que faz homenagem ao mês da Consciência Negra.

A cantora de 74 anos está com uma forte gripe e por isso não poderá participar do evento. Ela está sendo medicada e acompanhada por uma equipe médica até estar plenamente recuperada.

O show está mantido. Produzido por Rafa Dias, do grupo Àttøøxxá, em cocriação com Carlinhos Brown e Larissa Luz, o espetáculo celebrará os ritmos originários dos guetos que inspiraram uma música inédita da marca na série de Devassa “Criatividade Tropical: Abre as Portas para o Gueto” cocriada pela cantora IZA e jovens talentos das periferias brasileiras.

No espetáculo, a atriz Nara Gil será a Mestre de Cerimônia dando vida à apresentadora de rádio DJ Afroblack para narrar os três blocos temáticos do espetáculo, que apresentarão releituras de hinos do samba, black music e novos ritmos, com uma homenagem a trajetória da Alcione. O line-up do espetáculo também inclui Criolo, WD, participante da 10ª temporada do “The Voice Brasil”, Jéssica Ellen, Banda Didá, Lukinhas, Rafael Porrada e Stephanie, talentos da série de Devassa, além dos anfitriões Carlinhos Brown e Larissa Luz.

Os ingressos gratuitos do show “Encontros Tropicais: Frequência do Gueto” estão esgotados. O espetáculo será transmitido em rede nacional no YouTube.com/Devassa e no canal de TV Bis.