Gripários e UPAs registram filas e aglomerações em Salvador

Os gripários e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Salvador amanheceram com filas mais uma vez. Nesta segunda-feira (17), o CORREIO encontrou dezenas de pacientes com sintomas gripais aguardando por atendimento. Na unidade dos Barris, onde funciona uma UPA e um gripário, alguns pacientes deitaram nos bancos do lado de fora, enquanto o movimento de ambulâncias era intenso.

Movimento de ambulâncias é intenso (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

A taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade está em 60% e a de leitos clínicos em 73%. Já os leitos pediátricos de UTI e enfermaria estão 95% e 87% ocupados, respectivamente. O prefeito Bruno Reis comentou sobre o cenário da covid e da gripe durante a entrega de certificados, nesta segunda-feira (17), no Teatro Gregório de Mattos, no Centro.

“Há uma pressão maior na porta das UPAs por pessoas que estão em busca de atendimento médico. Os números mostram isso, um aumento expressivo nos casos de gripe como nos casos de covid, mas são sintomas que não agravam a ponto de necessitar de leitos de UTI. Nós estamos ampliando, está semana, mais quatro unidades que transformamos em UPAs para diminuir essa pressão sobre o sistema”, afirmou.

Do lado de fora, fila, e do lado de dentro, pacientes em macas nos corredores (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

O gestor estava se referindo as Unidades de Saúde da Família (USF) do IAPI, Pirajá, Imbuí e Itapuã que serão transformadas em Unidades de Pronto Atendimento exclusivas para casos de síndromes gripais e estão previstas para entrar em operação nos próximos dias.

Além disso, ainda está semana será reaberto o gripário de Pirajá/ Santo Inácio. Essa será quarta unidade desse tipo colocada em operação para atender a população. Os gripários dos Barris, Pau Miúdo e da ilha de Bom Jesus dos Passos já estão em funcionamento. Mesmo assim, equipes médicas estão tendo que improvisar, colocado pacientes em macas nos corredores, poltronas e em colchões no chão para conseguir atender todo mundo.