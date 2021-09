Grito dos excluídos faz protesto em Salvador e pede saída de Bolsonaro

Um grupo de manifestantes está protestando contra o governo federal na manhã desta terça-feira (7), no Campo Grande, em Salvador. O grupo saiu da praça, por volta das 10h, e segue em direção a Avenida Sete de Setembro. A ação foi coordenada por outros grupos em todo o Brasil. Dois trios elétricos animam o público, enquanto lideranças gritam palavras de ordem. Com faixas e cartazes, eles pedem a saída do presidente Jair Bolsonaro e cobram medidas mais efetivas contra a violência e a pandemia.

Por conta do protesto, que acontecem hoje pelos 199 anos da Independência do Brasil, a Transalvador interrompeu o trânsito na região. A maioria dos manifestantes vestiu vermelho, mas há grupos de preto e de branco, simbolizando luto e paz.

Um grupo de católicos, incluindo frades franciscanos, levaram placas com as imagens de grandes líderes pacifistas como Mahatma Gandhi, Madre Tereza de Calcutá, Martin Luter King, e Jesus Cristo. As imagens foram distribuídas para a multidão. Segundo os organizadores, que integram o grupo dos excluídos, a intenção é lembrar da importância da paz e das manifestações pacíficas. Também havia um grupo de evangélicos participando do ato.

Durante o trajeto, alguns moradores estenderam faixas nas sacadas e aplaudiram o movimento. Existem diversos grupos dentro da manifestação, a maioria pede por respeito a democracia e a diversidade.