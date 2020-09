Grupamento Aéreo da PM transporta criança baleada para Salvador

Uma criança de 5 anos vítima de disparo de arma de fogo, no município de Conde, foi transportada para Salvador em aeronave do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar nesta quinta-feira (24).

Por volta das 12h, a Central do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) de Camaçari realizou contato com a Central de Operações do Graer da PM solicitando o resgate aeromédico da criança.

Durante a coleta de dados realizada pelo tripulante operacional do Graer, uma equipe do Hospital Municipal do Conde, por iniciativa própria, deslocou com a criança a bordo de uma ambulância básica para Salvador.

Diante do cenário, a aeronave decolou para interceptação da ambulância, o que aconteceu nas imediações de Barra de Pojuca, sendo necessário o pouso na rodovia. A criança foi transferida para a aeronave. A ambulância só chegaria em Salvador em 2h, na aeronave o trajeto durou 15 minutos até o pouso no heliponto do Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde prepostos do Samu aguardava para realizar a condução da vítima para o Hospital Geral do Estado.