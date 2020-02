Grupo Adtalem Educacional abre 112 vagas para tutores

O grupo Adtalem Educacional do Brasil está com vagas abertas para recrutamento e seleção de tutores em todo o país para atuação nos cursos de educação a distância. Ao todo são 112 vagas em áreas diversas, como direito, ciências contábeis, terapia ocupacional, psicologia e engenharia espalhadas entre as regiões Norte e Nordeste, além de São Paulo. Os interessados devem ser inscrever por meio do link https://talents.adtalembrasil.com.br/oportunidades/ até aeste terça (4). A Adtalem Educacional controla, na Bahia, a Faculdade UniRuy.

Processo seletivo

O processo seletivo da Adtalem Educacional do Brasil é composto por algumas etapas: entrevista com os pré-candidatos, avaliação didática e entrevista com a gerência. Entre as exigências para o cargo estão especialização completa, disponibilidade para trabalhar 20 horas semanais, disponibilidade para início imediato e experiência com ensino à distância.

C&A inscreve até o dia 24

A varejista C&A está com inscrições abertas até o dia 24 de fevereiro para o Programa de Talentos. As vagas são para trainee comercial - com atuação nas áreas de planejamento, supply chain e produto - e para liderança distrital de loja, com atuação em operações de loja. Os aprovados terão salários compatíveis com o mercado e benefícios como férias semestrais, vale refeição, bônus anual, check-up bianual, assistência médica e odontológica e desconto em produtos C&A. Inscrições: https://cea.grupociadetalentos.com.br/talentoscea2020/.

Aeronáutica

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu quatro concursos com 540 vagas para a prestação de serviço militar temporário no ano de 2020

Inscrições

As inscrições devem ser feitas entre os dias 3 e 17 de fevereiro pelo site www.convocacaotemporarios.fab.mil.br