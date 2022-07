Grupo apresenta 5,5 mil assinaturas contra a mudança do Carnaval para a Boca do Rio

Representantes do Movimento SOS Carnaval estiveram na porta do prédio onde acontece a reunião do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), nesta terça-feira (26). O encontro é para debater a possibilidade de mudança da festa da Barra para a Boca do Rio.

O grupo levou um conjunto de 5,5 mil assinaturas físicas e afirmou que tem outras 3,3 mil assinaturas virtuais de pessoas que são contra a mudança. Segundo Marco Schoneborn, representante do movimento que mora e é proprietário de uma pousada na Barra, a população que mora na região é contra a alteração.

"São assinaturas de empresários e moradores da Barra, Ondina e também das comunidades. A população é contra essa mudança. É preciso que aconteça audiências públicas para fazer esse debate. O Carnaval é uma festa que envolve a cidade toda, não apenas a Barra e a Ondina, e todos precisam ser ouvidos", afirmou.

Ele diz ainda que a mudança pode afetar também o circuito Osmar, no Campo Grande. "Tem a chance do carnaval do Campo Grande morrer, porque há uma simbiose dos circuitos. Não pode cortar um braço e esperar que o resto vá sobreviver", analisou.

Caso o Conselho descida por levar adiante a mudança, a proposta será encaminhada para o Executivo, porque depende da aprovação do prefeito. O movimento disse que vai acionar a justiça caso a mudança seja autorizada pela prefeitura.