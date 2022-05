Grupo armado explode agência bancária de Paripiranga, no norte da Bahia

Um grupo de homens armados explodiu uma agência bancária na cidade de Paripiranga, no norte da Bahia, na madrugada desse domingo (22). Na ocasião, os suspeitos não conseguiram levar nenhuma quantia em dinheiro e ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do Comando de Policiamento da Região Leste (CPRL), os homens que participaram do crime fugiram em direção à cidade de Adustina. As guarnições da 21ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionadas e se dirigiram ao local da explosão, onde o fato foi confirmado.

Apesar de rondas terem sido feitas, nenhum suspeito, até o momento, foi localizado. O crime é investigado pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Segundo o Sindicato dos Bancários da Bahia, até o momento, em 2022, duas agências foram explodidas. Além de Paripiranga, bandidos explodiram um banco de Ilhéus, no sul baiano, em fevereiro. Em 2021, somente no mês de maio, o sindicato havia registrado cinco explosões de agências no estado. No total, foram 28 crimes desse tipo registrados no ano passado, na Bahia.

Já com relação a roubos, quando o criminoso consegue levar alguma quantia em dinheiro dos caixas eletrônicos, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) mostra que até o dia 22 de maio do ano passado, o estado já tinha registrado 27 ocorrências desse tipo. Em 2022, até agora, seis agências bancárias foram roubadas, o que mostra uma redução de 77,8%.