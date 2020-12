Grupo armado explode agência da Caixa em Jeremoabo, norte do estado

A cidade de Jeremoabo, no norte do estado, foi invadida por um grupo armado na madrugada desta quarta-feira (30). Os bandidos explodiram a agência da Caixa Econômica Federal. De acordo com moradores, foram ao menos três explosões no local.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), policiais relataram que o Destacamento Polícia Militar (DPM), no centro da cidade, foi atacado a tiros pelos suspeitos. Ainda segundo o órgão, os policiais militares acionaram reforço e o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) deslocou guarnições das cidades vizinhas e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste para Jeremoabo.

Quando os agentes chegaram à agência bancária, os suspeitos já tinham fugido. De acordo com a PM, não houve feridos na ação.

Em entrevista ao G1, um morador da cidade contou que estava em frente ao banco e foi feito refém pelos bandidos. "Eu cheguei aqui era 1h30. Estava sentado para tirar o dinheiro do salário. Então chegaram uns dez homens, me fizeram refém, eu e um rapaz de uma moto aqui e, no caso, eu só fiquei debaixo do tiroteio, sem poder correr, nem pedir socorro a ninguém. Eles explodiram o caixa, não tinha dinheiro, eles fugiram e deixaram a gente com vida", disse.

A área do banco foi isolada pela polícia para a realização de perícia. As guarnições estão realizando rondas e incursões para localizar e prender os acusados.