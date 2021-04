Grupo BIG abre mais de 80 vagas de emprego na Bahia; saiba como se candidatar

O Grupo BIG está com mais de 80 vagas de emprego abertas em Candeias e Salvador, na Bahia, para trabalhar nas lojas Super Bompreço da região. O prazo de inscrição é até 11 de maio.

São vagas de operador de loja e auxiliar de perecíveis.

As inscrições devem ser feitas pelo site (clique aqui para acessar) Jobs.kenoby.com/grupobig. Lembrando que todas as posições estão disponíveis também para PCD´s (Pessoas com deficiência). Confira abaixo o link para cada vaga:

Sobre o Grupo BIG

O Grupo Big, ex-Walmart Brasil, opera uma rede multiformato de 374 unidades. São 7 bandeiras entre hipermercados (BIG e BIG Bompreço), supermercados (Super Bompreço e Nacional), atacado (Maxxi Atacado), clube de compras (Sam’s Club) e lojas de vizinhança (TodoDia), além de postos de combustíveis.

Responsável por gerar mais de 48 mil empregos diretos, o Grupo BIG está presente em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal, e é líder nas regiões Sul e Nordeste do Brasil.