Grupo Boticário inaugura Polo da Beleza em Camaçari

A expansão do Grupo Boticário no Polo Industrial de Camaçari consolida um ecossistema industrial de beleza na Bahia. Com investimentos previstos da ordem de R$ 600 milhões até 2023 e a instalação de fábricas fornecedoras no local, deverão ser gerados mil novos postos de trabalho diretos e indiretos.

A fábrica, que já funciona desde 2014 e é considerada a mais moderna do grupo e a terceira mais inovadora do país na indústria de cosméticos, ganha ainda mais autonomia e competitividade no mercado com a chegada dos fornecedores de embalagens Aptar, Box Print, Tritec e Vitro. Dentro deste contexto, planeja elevar sua capacidade produtiva em até 65%, passando de 18 linhas de envase para 26.

Hoje a unidade já emprega mais de mil funcionários e tem condições de produzir cerca de 150 milhões de itens por ano. Com os novos investimentos, a fábrica ganhará também melhorias em sua infraestrutura: novos equipamentos, novos reatores, movimentação de layout e construção de mezanino.

O Polo da Beleza do GB foi oficialmente inaugurado nesta quinta (18), contando com presenças de executivos do Grupo Boticário, das empresas parceiras e de autoridades políticas, como o governador da Bahia, Rui Costa, do secretário da Fazenda, Manoel Vitório, e do secretário de Desenvolvimento do Estado, Nelson Leal.

“O Polo da Beleza é resultado da expansão do ecossistema da beleza em Camaçari. Para nós, investir na região alia estratégia de negócio a impacto socioeconômico, garantindo que estamos deixando um legado positivo para esse que é um dos polos industriais mais relevantes do Brasil. A chegada das fábricas dos parceiros facilita toda a operação e traz ainda mais oportunidades para comunidades que nos acolhem desde 2014”_Sérgio Sampaio, vice-presidente de Operações do Grupo Boticário

Mas não para por aí. Na opinião de Sampaio, são muitas as vantagens trazidas pelos parceiros: “Essa é a fábrica mais moderna do Grupo Boticário no país. Aqui, geramos mais de 3 mil empregos diretos e indiretos. Outro dado que nos orgulha bastante é a equidade de gênero: 47% dos funcionários são mulheres e 53% são homens. Nesta unidade, são produzidos mais de 1.600 itens diferentes e, ano a ano, aumentamos a nossa capacidade produtiva. O investimento que estamos anunciando no lançamento do Polo da Beleza irá elevar a nossa capacidade de produção em 65%, passando de 200 milhões de peças produzidas na Bahia”. Para ele, esse conjunto de benefícios é o que se pode chamar de sucesso responsável.

Já Artur Grynbaum, vice presidente do Conselho Administrativo do GB, ressalta que o Polo da Beleza representa um fator de diferenciação não só para o GB, mas para todo o setor de cosméticos do país.

“Quando elegemos a Bahia para ser a nossa segunda casa, escolhemos Camaçari porque vimos oportunidade também de oferecer crescimento para a mão de obra feminina. O Polo da Beleza já era uma coisa ventilada, mas preferimos não falar e sim fazer. Temos aqui uma das unidades mais modernas do mundo e com esse investimento um grande número de famílias terá seu sustento trazendo beleza ao mundo"_ Artur Grynbaum, vice presidente do Conselho Administrativo do GB

O governador Rui Costa destaca que este empreendimento já era um sonho cativado há muito tempo, e para viabilizá-lo, o governo não poupa esforços e incentivos. O objetivo é melhorar ainda mais a presença da cadeia produtiva na Bahia. “Quando a cadeia está instalada aqui, isso torna a produção e os produtos mais competitivos e melhoramos o retorno para os parceiros”. Costa também frisa o compromisso com o desenvolvimento educacional e com o ensino profissionalizante nas escolas.

Para isso convidou o Grupo Boticário para prestar assessoramento técnico na instalação de laboratórios, que devem customizar a formação de mão de obra em Camaçari, São Gonçalo dos Campos e Feira de Santana, respeitando as vocações de cada região. Inicialmente serão oferecidas 200 mil vagas de formação profissional, com diploma em áreas técnicas, e o ramo da beleza ganhará a expertise do grupo.

Artur Grynbaum, vice presidente do Conselho Administrativo do Grupo Boticário, o governador Rui Costa e Sergio Sampaio, o vice-presidente de Operações do Grupo Boticário, reunidos na inauguração do Polo da Beleza (Foto: Marcelo Maia)

Ao lado do desenvolvimento econômico e industrial, o crescimento sustentável sempre foi uma prioridade da atuação do Grupo Boticário, compromisso cada vez mais forte, que coloca a fábrica em Camaçari em uma posição de vanguarda, sendo, inclusive, a primeira do Brasil no setor de cosméticos a receber a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Uma das grandes metas da empresa é ter 100% dos seus resíduos reciclados, o objetivo é mapear potenciais fornecedores e treiná-los priorizando metas de ESG. Vale destacar que atualmente o Grupo Boticário já é carbono positivo e toda a energia consumida nas fábricas e centros de distribuição é proveniente de fontes renováveis, em Camaçari não é diferente.

Conheça as parceiras do Polo da Beleza de Camaçari

Com mais de 20 anos de parceria com o Grupo Boticário, a Aptar desenvolveu ainda mais seus serviços e produtos para atender à nova demanda. A empresa ampliou suas instalações no Brasil com a fábrica de Camaçari que foi instalada em maio de 2021 para fornecer, com qualidade e rapidez, válvulas de loção e spray, bem como tampas e overcaps para produtos de perfumaria e cuidados pessoais.

“Nossa parceria com o Grupo Boticário nasceu há cerca de 20 anos, quando o Grupo Aptar ainda operava através de diversas empresas que compunham a holding, entre elas a francesa Valois e a Italiana Emsar. A busca do Grupo Boticário em oferecer produtos de primeira linha aos seus consumidores foi um dos propulsores para que o Grupo Aptar acelerasse os investimentos e processo de fabricação no Brasil de diversos sistemas dispensadores - de forma a oferecer aos consumidores brasileiros embalagens de alta tecnologia e inovações alinhadas com as que já são disponibilizadas pelos maiores centros mundiais. Estarmos no Polo da Beleza de Camaçari com o Grupo Boticário é mais um passo rumo à evolução desta parceria”, ressalta Emerson Gambera, presidente da Aptar Beauty + Home na América Latina.

Com 7.500 m² de área construída e pensada para ter fluxo otimizado para que a fabricação atenda o consumo de acordo com o crescimento de atuais e novos clientes, a fábrica de Camaçari já está preparada para atender aos objetivos da Aptar de ter suas embalagens 100% recicláveis ou reutilizáveis até 2025.

O projeto proporcionou à Aptar construir sua quarta planta no Brasil e a sétima na América Latina, trazendo para um mesmo site as principais tecnologias dentro do Grupo. “Isso nos permitirá fortalecer nossa presença na região Nordeste e contribuir para o desenvolvimento de Camaçari. Estamos gerando novos postos de trabalho na região, direta e indiretamente, e temos como objetivo, em conjunto com o Grupo Boticário, transformar essa região em uma potência nos segmentos de Beauty e Home”, destaca.

Com a implantação do Polo da Beleza, a meta da Aptar é transformar Camaçari em uma potência nos segmentos de Beauty e Home

Parceria antiga

Outra grande parceira do GB é a empresa Box Print Embalagens e Displays. Já são mais de 30 anos de trabalho conjunto e a vinda para Camaçari representou a possibilidade de facilitar a interlocução local e expandir o negócio com as oportunidades de reduções de prazo e competitividade. A Box Print já está na Bahia com o GB desde 2018, garantindo o fornecimento de embalagem em papel cartão, envoltórios e protetores em datas comemorativas e perfumaria. Somente para atender ao Grupo, sua produção total de peças é de 74 milhões, dos quais, aproximadamente, 36 milhões são produzidas na unidade Camaçari.

Eduardo Von Reisswitz Petry, superintendente comercial da empresa, frisa a importância da parceria com o Grupo Boticário, afirmando que foi a partir dessa relação comercial que a Box Print ingressou no mercado de embalagens de cosméticos e perfumaria.

“Temos uma gratidão enorme pelas oportunidades que nos foram dadas. O Polo da Beleza ofereceu condições de expandir nossos horizontes, permitindo ampliar nosso parque fabril, a contratação de novos colaboradores e a expectativa de um futuro promissor junto ao Grupo Boticário”, salienta.

Para a nova fase de produção, a empresa investiu na estruturação física e tecnológica, buscando conquistar agilidade nas entregas, segurança de abastecimento e muita flexibilidade de atendimento. Entre as maiores inovações da unidade, Eduardo cita os equipamentos de última geração que foram instalados na planta e a produção de embalagens inovadoras, que traduzem a alta qualidade dos produtos do Grupo Boticário.

De olho no meio ambiente

A Tritec já é fornecedora do GB há 26 anos e aceitou o desafio de atuar em Camaçari, criando o braço Tribahia, através do qual enxergou a possibilidade de expandir o atendimento para o mercado do Nordeste. Com foco na produção de plásticos rígidos, a fábrica possui certificação internacional FSSC 22000, o que a habilita ao fornecimento de produtos para área alimentícia, farmacêutica, perfumaria, química, entre outros.

A demanda do Grupo Boticário representa 20% do faturamento atual da empresa, no segmento de embalagens, o que motivou os novos investimentos de R$550 mil na criação da unidade de Camaçari, que entrou em operação em junho passado.

A Tritec iniciou sua parceria com o GB no ano de 1995, com o fornecimento de berços termoformados para produção de estojos especiais para datas comemorativas. Agora apostou ainda mais em tecnologias modernas para fortalecer seus serviços e atender às novas necessidades do Polo da Beleza.

“Inicialmente estamos trazendo a tecnologia de produção de berços termoformados, aliados ao uso de materiais PET PCR, que são provenientes de itens pós consumo, traduzindo nossa preocupação com o meio ambiente. Com a maturação do processo, estaremos trazendo novas linhas de injeção com tecnologias de ponta para atendimento dos mercados de embalagens”, afirma o diretor comercial, Paulo Tramontini.

Expertise internacional

A empresa mexicana Vitro é fornecedora de embalagens de vidro do Grupo Boticário, desde 2016. Hoje, além de já estar sendo considerada nos projetos previstos para os próximos anos, amplia o portfólio visando expandir ainda mais. A fábrica de decoração da Vitro em Camaçari é uma extensão da linha produtiva da Vitro Envases no México, que dispõe de diversos equipamentos para fornecer ao mercado nacional frascos decorados de alta qualidade.

José Roberto Diaz Kirk, gerente comercial, ressalta que ao integrar o Polo da Beleza, a Vitro reforça seu comprometimento com o desenvolvimento da indústria brasileira, oferecendo produtos de alta qualidade aos clientes e oportunidade de crescimento das comunidades locais.

Com o objetivo de operar em três turnos, a capacidade de decoração será de aproximadamente seis milhões de peças a cada ano. Para isso a expectativa é duplicar seu quadro de colaboradores nos próximos meses. “A Vitro está trazendo para o Brasil a mesma expertise que temos na nossa fábrica no México. Além de contarmos com os melhores equipamentos disponíveis no mercado voltados para a indústria de decoração de vidros, temos uma equipe altamente capacitada e preparada para atender às necessidades do mercado local e oferecer aos nossos clientes embalagens de vidro de alta qualidade”, afirma José Roberto Diaz Kirk.

Operação do GB na Bahia

Formado pelas marcas O Boticário, Eudora, Quem Disse, Berenice?, BeautyBox, Multi B, Vult, Beleza na Web e O.u.i, o Grupo Boticário é um dos maiores no ramo da beleza. Está presente em 15 países, reunindo mais de 13 mil colaboradores diretos, além de outros 40 mil que atuam na rede de franquia, hoje a maior de beleza em todo o mundo, com mais de 4 mil pontos de venda em 1.780 cidades brasileiras. A empresa também atua nas frentes ambientais, sociais e culturais por meio da Fundação Grupo Boticário e Instituto Grupo Boticário.

A fábrica baiana dispõe de diferenciais como automação, sistema de apontamento automático, robô do Malbec e paletização automatizada

O grupo chegou à Bahia em 2014, operando no Polo Industrial de Camaçari. A fábrica baiana dispõe de diferenciais como automação, sistema de apontamento automático, robô do Malbec e paletização automatizada, valorizando a mão de obra local, que teve a vida transformada pela unidade industrial. De janeiro de 2020 a setembro de 2021, mesmo diante do cenário da pandemia, o grupo investiu R$ 353 milhões nos fornecedores da Bahia, impactando 410 empresas com a atuação do ecossistema da beleza.

Além da unidade fabril, existe também o Centro de Distribuição, no município de São Gonçalo dos Campos, cuja operação de distribuição atinge 17 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Seguindo os valores do GB, que, até 2030, deseja ampliar o impacto positivo para a sociedade por meio da gestão de resíduos com a plataforma "Uma Beleza de Futuro”, onde estão reunidos compromissos socioambientais, tanto a fábrica de Camaçari quanto o CD, em São Gonçalo, não abrem mão dos compromissos com a atuação sustentável e amiga do meio ambiente. Prova disso é que a fábrica é a primeira de cosméticos no Brasil a receber a certificação de construção sustentável LEED (em 2016), e o CD é o primeiro centro de distribuição das regiões Norte e Nordeste a receber o mesmo selo (em 2015).

Placas solares para aquecimento de água

A empresa busca aplicar a ecoeficiência em todos os aspectos de sua operação: gestão de água (estação de tratamento e reuso de águas cinzas para utilização nas descargas dos banheiros, jardinagem e torres de resfriamento), gestão de energia (iluminação eficiente com sensores de presença; telhado branco que reflete a luz do sol e não deixa passar calor para o ambiente interno, reduzindo o consumo de ar condicionado; placas solares para aquecimento de água, substituindo o chuveiro elétrico) e gestão de resíduos (coleta seletiva na operação; boas práticas ambientais para a limpeza da fábrica e do CD, com a utilização de produtos de limpeza mais sustentáveis).



