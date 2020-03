Grupo com encapuzados protesta na Avenida Centenário

Um protesto envolvendo cerca de dez pessoas com os rostos cobertos deixou o trânsito complicado na Avenida Centenário, na altura da comunidade do Calabar, em Salvador, na noite desta segunda-feira (2).

De acordo com informações do Centro Integrado de Comunicações (CIcom) das polícias, um morador informou que o grupo chegou a colocar fogo em objetos na via e tentou impedir a passagem de motoristas.

No entanto, antes da chegada de policiais da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Federação), que foram enviados ao local após denúncia via 190, os manifestantes já haviam deixado o local, por volta das 22h.

O Cicom não soube informar o motivo do protesto, que durou menos de uma hora.

Após a chegada da PM, a Limpurb foi acionada para fazer a limpeza dos materiais colocados na via pelos manifestantes.