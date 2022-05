Grupo criminoso é preso por furtar 16 celulares durante show na Bahia

Cinco homens foram presos por furtar 16 celulares em um evento festivo na cidade de Água Fria, no centro-norte baiano, na madrugada de sexta-feira (6).

O flagrante foi realizado durante ação rápida da 97ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Irará) e da Rondesp Leste. Informações repassadas pela Delegacia Territorial (DT) de Inhambupe ajudaram na captura dos suspeitos.

Conforme o titular da unidade, o delegado Antônio Luciano Lima, uma das vítimas entrou em contato com ele minutos após ser furtada e deu detalhes.

“Eu disponibilizo um telefone para que a população possa entrar em contato. A vítima detalhou todas as características dos criminosos e rapidamente passei para as equipes da PM”, explicou.

Com os detalhes de vestimenta e traços físicos, as equipes da 97ª CIPM iniciaram as buscas. Conforme detalhou o comandante da unidade, major Clemerson Rogério, novas vítimas apareceram e, uma delas já estava em busca do aparelho, através do rastreador (GPS).

“Com o apoio da tecnologia conseguimos identificar o trio de suspeitos que, por incrível que pareça, estava a poucos metros da nossa Base Móvel. Durante a revista percebemos que eles estavam com os bolsos repletos de smartphones”, contou o oficial.

Próximo do local, outros dois comparsas aguardavam os assaltantes em um veículo modelo Polo, de cor prata e, ao perceberem a aproximação da polícia, tentaram fugir, mas foram interceptados por equipes da Rondesp Leste.

O resto do bando estava de posse de diversos cartões de crédito, duas maquinetas e dois relógios. Todos os materiais e os suspeitos foram levados para a Delegacia Territorial (DT) de Alagoinhas.

Na unidade, segundo o titular, delegado Fábio Santos Silva, dois dos cinco presos possuíam passagens pela prática do mesmo crime em outros municípios da Bahia.

“Eles agiam em outros eventos e agora foram capturados. Todos foram flagranteados por furto qualificado e seguem custodiados na DT de Inhambupe à disposição da Justiça”, contou.

Os celulares seguem na DT de Água Fria aguardando a apresentação das vítimas para retirada. É necessária a apresentação de RG, CPF além de nota fiscal ou comprovante de pagamento do aparelho.