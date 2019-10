Grupo de escola pública ganha desafio da Agenda Bahia e Olimpíada de Robótica

(Foto: Priscila Natividade/CORREIO)

A Equipe Robograma do Centro Juvenil de Ciências e Cultura conquistou o primeiro lugar do Desafio Agenda Bahia/ Olimpiada Brasileira de Robótica. O colégio estadual localizado no bairro de Nazaré apresentou o Projeto Bag to Bag, que desenvolveu uma solução para recolher donativos para moradores de rua.

"O nosso projeto em si é muito gratificante, principalmente porque a gente vem de uma escola pública e chegamos aqui", comemorou João Oliveira, um dos integrantes da equipe formada também por Ana Clara Souza, Ítalo Santos, Kailany Oliveira, Leila Nascimento, Rafael Sacramento, Vitória Souza e Jaqueline Azevêdo.

O trabalho foi orientado pelos professores Diego Barreto e Elton Borges. "Todos nós conseguimos aprender muito independente do primeiro lugar. E o principal é poder pensar uma melhoria para a sociedade", acrescentou a integrante do grupo Leila.

A Escola Sesi Candeias levou o segundo lugar com o projeto Olhando para o Futuro. A Escola Sesi Reitor Miguel Calmon (Casarões 3D), Instituto Federal da Bahia (Projeto Salvatur) e a Escola Mestre Paulo dos Anjos (Aplicativo Localiza Fácil) ficaram com o terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente.

O Fórum Agenda Bahia 2019 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura de Salvador, Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) e Rede Bahia e apoio da Braskem e DD Education.