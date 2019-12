Grupo de integralistas reivindica ataque terrorista ao Porta dos Fundos

Um grupo integralista reivindicou a autoria do ataque sofrido pela produtora responsável pelos vídeos do grupo de humor Porta dos Fundos. Em um vídeo, pessoas encapuzadas e com vozes distorcidas confirmaram que foram os responsável por jogar bombas no local.

Nas imagens, três homens que se dizem pertencentes ao “Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Família Integralista Brasileira”, afirmam que o Porta dos Fundos é um grupo marxista, que tem como objetivo "destruir nosso povo, nossa crença, nosso patrimônio imaterial".

Eles afirmaram que cometeram o atentado para “justiçar os anseios de todo povo brasileiro contra a atitude blasfema, burguesa e antipatriótica que o grupo de militantes marxistas Porta dos Fundos tomou quando produziu o Especial de Natal a mando da mega corporação bilionária Netflix”.

Ainda segundo o grupo, o Porta dos Fundos quer “destruir nosso povo, nossa crença, nosso patrimônio imaterial com o intuito de nos enfraquecer, nos dividir e nos jogando uns contra os outros e espoliar nossas riquezas”.

“A Justiça burguesa, covarde e corrupta, vendida para o grande capital, luta contra o povo, mas quando a Revolução Integralista vier, todos estarão condenados ao justiçamento revolucionário. Nós integralistas não renegaremos nosso papel histórico e nos incumbiremos de ser a Espada de Deus. A revolução é do espírito, o Brasil é cristão e jamais deixará de ser”, afirmam.

Foto: Reprodução

Ataque

A produtora onde são criados os vídeos do Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, foi alvo de ataques na madrugada desta terça-feira (24), por volta das 4h. Segundo a assessoria de imprensa do grupo, dois coquetéis-molotov foram lançados contra a fachada do imóvel.

Um segurança que estava no prédio conteve o fogo causado pela explosão, que deixou o quintal e a recepção danificados. De acordo com o jornalista Mauricio Stycer, imagens de câmeras da rua onde fica a produtora mostram que pelo menos três pessoas participaram do crime: dois homens, que desceram de uma caminhonete, e um outro de uma motocicleta.

Por meio de nota, a a assessoria do grupo de humor disse que o "Porta dos Fundos condena qualquer ato de ódio e violência e, por isso, já disponibilizou as imagens das câmeras de segurança para as autoridades, para o Secretário de Segurança, e espera que os responsáveis pelos ataques sejam encontrados e punidos".

Em seu Instagram, o ator Fábio Porchat, que faz parte do grupo, criticou os ataques. "Não vão nos calar! Nunca! É preciso estar atento e forte..."

Polêmica

O POrta dos Fundos tem sido alvo de polêmica com grupos religiosos, que não gostaram do "Especial de Natal Porta dos Fundos: A primeira tentação de cristo", no ar na Netflix desde 3 de dezembro.

No filme de 46 minutos, Jesus, que é interpretado por Gregorio Duvivier, está prestes a completar 30 anos e ganha uma festa de aniversário surpresa ao voltar do deserto acompanhado do namorado, Orlando, vivido por Fábio Porchat. A sátira com um Jesus gay fez com que religiosos pedissem a censura da produção.

Desde 2013, o grupo de humor publica especiais de Natal em dezembro. No ano passado, o episódio foi batizado de "Se beber, não ceie" e venceu o Emmy Internacional por melhor comédia no final de novembro.