Grupo empresarial que comanda o Wish abrirá hotel de luxo na Bahia

O Grupo Leceres, antiga GJP, possui nove hotéis e resorts em sete estados brasileiros e, de acordo com o novo plano de expansão divulgado durante a semana, planeja abrir mais 31 hotéis até o final de 2023. O número de apartamentos administrados pela rede, hoje pouco mais de 2 mil, deverá totalizar 8 mil quartos nos próximos 18 meses. Na Bahia, o grupo comanda o Wish Hotel, no Campo Grande, e lançará uma nova operação em Trancoso. O estabelecimento, de acordo com informações exclusivas do portal Alô Alô Bahia, será na categoria luxo e o projeto deverá ser divulgado no próximo mês assim que for protocolado no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Danuza sai de cena

Danuza Leão morreu aos 88 anos, quarta-feira, no Rio de Janeiro, em decorrência de uma insuficiência respiratória – ela tinha enfisema pulmonar e, desde abril, esteve internada quatro vezes por causa de complicações da doença. Danuza marcou época com sua elegância, bom humor e verve crítica. Irmã da cantora Nara Leão (1942-1989), a ex-modelo, colunista e escritora foi casada com Samuel Wainer, dono do jornal Última Hora e um dos jornalistas mais influentes do país em sua época.

A ex-modelo e escritora Danuza Leão morreu aos 88 anos, de insuficiência respiratória (reprodução)

Nos falamos, pela última vez, em dezembro de 2019. Perguntei se ela tinha planos de vir à Bahia. “Não, Rafael, e nem de aparecer mais em jornal, revista ou TV”, afirmou, com sinceridade, como sempre fez em todas as ocasiões de sua vida. Na sua fase final, Danuza, que chegou a ser uma das mulheres mais badaladas do país, assumiu uma postura de discrição e longe de todo o glamour que sempre esteve associado a sua imagem.

Danuza Leão esteve em Salvador diversas vezes. Entre os anos 70 e 80, durante dois verões, alugou uma casa enorme, com uma varanda cheia de redes, no bairro da Pituba. “Salvador, na época, era o próprio paraíso. Como ainda não estava na moda, quase não se viam turistas por ali”, disse em um dos seus livros, Quase Tudo, de 2005. Também veio à cidade em 1989 para a reabertura do Teatro Castro Alves, que reuniu no palco da Sala Principal os baianos Maria Bethânia, Gal Costa e João Gilberto. “Foi nessa época que conheci Antonio Carlos Magalhães. Tenho até hoje um carinho especial por esse político tão leal a seus amigos”.

Lírios

“Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu…”. E foi assim durante o velório de Virgílio Rodrigues de Souza, sexta-feira, em Itiúba, no interior da Bahia. Ex-prefeito do município durante três mandatos, ganhou homenagem da população local com enorme procissão pelas ruas da cidade. O velório, na Câmara de Vereadores, reuniu amigos, conterrâneos, familiares, colaboradores e políticos, como a ex e o atual prefeito, respectivamente, Cecilia Petrina e Zé do Rádio. Virgílio ingressou na política nos anos 1960, diante de sua popularidade e proximidade com a classe menos favorecida, o que lhe rendeu a alcunha de ‘pai dos pobres’.

Nina, Nilo e Larissa Coelho (Elias Dantas/divulgação)

Lançamento

Nina, Nilo e Larissa Coelho receberam cerca de 30 convidados, terça-feira, na sede da Audi Center Salvador, na Avenida Garibaldi, para lançamento do novo modelo do Audi e-tron. O evento apresentou o veículo para potenciais clientes e parceiros da marca. O empresário Luiz Mendonça Filho prestigiou, assim como Bruno Lima, fundador do SuperCoffee. O encontro também contou com as presenças de Maurício Stern, Fabio Stern, Alessandra e José Mattos, Giuseppe Belmonte, João Ricardo Araújo e Creso Neto, entre outros.

Exposição comemorativa

Maior veículo de mídia positiva do país, o Razões para Acreditar completa 10 anos em 2022 e, para celebrar essa data, criou a exposição Beija Flor & Boas Notícias, que será apresentada em cinco capitais do país, inclusive Salvador, terra natal de um dos sócios do portal, Marcelo Martins. Na capital baiana, a mostra será exibida entre os dias 24 de setembro e 9 de outubro no Salvador Shopping.

Bell e Ana Marques (reprodução)

Clima junino

Um dos destinos preferidos de Bell Marques para descansar, a fazenda Ana Bonita, em Cabaceiras do Paraguaçu, será seu ponto central neste fim de semana oficial de São João. Por lá, entre um show e outro, inclusive o de Salvador no domingo (26), na programação do São João da Bahia, o cantor volta ao aconchego da família e dos amigos. No local, já se encontram a mulher Aninha Marques e amigos de longa data, como Marcelo e Nora Pessoa e Clóvis e Fátima Camelyer, além da nora do casal, Pati Guerra. Rafa e Pipo Marques estão também na estrada e só devem encontrar o pai neste sábado (25), em mais uma edição do Forró do Lago, em Santo Antônio de Jesus, do qual são anfitriões.