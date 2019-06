Grupo Ganhadeiras de Itapuã grava DVD no TCA para festejar 15 anos de carreira

(Divulgação)

Grupo liderado por mulheres, Ganhadeiras de Itapuã completa 15 anos

Um DVD reunindo a história do grupo As Ganhadeiras de Itapuã será gravado no dia 31 de julho, às 20h, no Teatro Castro Alves. O audiovisual, que terá direção musical de Alê Siqueira, celebra os 15 anos das baianas e vai reunir um time de convidados especial que inclui nomes como Saulo Fernandes, Margareth Menezes, Mariene de Castro e Larissa Luz, num repertório que passeia por músicas de compositores do bairro de Itapuã, das próprias Ganhadeiras e uma homenagem a Dorival Caymmi. Os arranjos foram criados por Amadeu Alves e a direção audiovisual e artística é da Movida Conteúdo, com produção da Maré Produções Culturais.

Festa do caboclo

A Independência da Bahia vai será comemorada pelo Hotel Fasano com uma feijoada, na próxima terça-feira (2), a partir das 12h30. A comida está sendo preparada pelo chef Lomanto Oliveira que promete surpreender os comensais com petiscos especiais. As reservas já estão sendo feitas e o evento custa R$ 120 por pessoa, mais taxa de serviço de 12%.

(Divulgação)

Chef Lomanto Oliveira vai preparar feijoada do 2 de julho

Super VIP

A Maison Perrier-Jouët reunirá um grupo de apenas 12 convidados no restaurante Fasano para apresentar alguns rótulos da marca de champanhe numa experiência inédita na Bahia. Neste encontro exclusivérrimo, os eleitos irão degustar rótulos de safras especiais e premiados, inclusive alguns vintage, todos harmonizados com um menu preparado pelo chef Lomanto Oliveira. A ação faz parte de uma campanha da marca Art of The Wild, criada pela produtora de champanhe com sede na região de Épernay, em Champagne, na França, para celebrar a natureza.

(Divulgação)

A Perrier-Jouët nasceu na França em 1811

Invernou

Para festejar a chegada do Inverno, as empresárias Eliana e Isabelle Pavetto introduziram no cardápio da Rocca Forneria, que tem unidades na Pituba e na Graça, um clássico da cozinha suíça, o raclette.

(Divulgação)

Mãe e filha, Eliana e Isabelle Pavetto comandam a Rocca Forneria

Quatro mãos

Um álbum de pinturas da artista Vanessa Girardi com textos de Claudius Portugal será lançado no dia 9 de julho, às 19h, no Solar Gastronomia. Caixa Postal terá tiragem de apenas 150 exemplares e serão assinados e numerados pelos autores que optaram por uma edição limitada.Nas suas 48 páginas, no formato 30x20cm, a obra retrata o cotidiano de uma relação amorosa, e é o sexto projeto da série Comparsas, editada pela P55.

Dia de rock

Dois dias rock de reunindo ícones desta cena na Bahia como Camisa de Vênus, Ratos de Porão, Pedro Pondé e vários outros artistas. Esta é a proposta da próxima edição do Festival Rock Concha que este ano comemora 30 anos tendo como maior atração a banda Planet Hemp. O evento acontece nos dias 13 e 14 de julho, a partir das 17h30, na Concha Acústica. Uma novidade deste ano é a Feira do Rock que vai reunir gastronomia, música, feira de CD’s e vinis etc.

Bate volta

Edinho Engel embarca para Santa Catarina neste final de semana onde participa amanhã (30) da Quermesse da Alta Gastronomia, que vai acontecer no Lagoa Iate Clube, em Florianópolis, reunindo os chefs mais badalados do país.

Letras

A escritora Elisa Lucinda lança, na segunda-feira (1), às 18h, no Teatro Gregório de Mattos, seu segundo romance. Livro do Avesso, o pensamento de Edite é uma coleção de textos que revelam os caminhos íntimos e inquietantes da imaginação da poetisa que desnuda, com graça e leveza, o íntimo de sua personagem protagonista.

(Foto:Caio Basilio/Divulgação)

Atriz e escritora, Elisa Lucinda lança livro na Bahia

É de chocolate

A fazenda Capela Velha e a Indústria de Chocolate da Bahia (ICB), em Ilhéus, serão cenários do curso de produção de chocolate Bean to Bar Experience entre os dias 22 e 24 de julho. A consultora francesa Chloé Doutre-Roussel e a venezuelana Maria Fernanda Di Giacobbe guiar os alunos na experiência de conhecer detalhadamente todas as etapas da cadeia produtiva do cacau ao processamento do chocolate. Após dia de campo na fazenda, as aulas práticas serão na ICB, onde se produz 150 toneladas de chocolates por ano.