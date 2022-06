Grupo invade fazenda no extremo oeste da Bahia e ateia fogo em tratores e carro

Uma propriedade rural, localizada na região dos Gerais do Rio Preto, a mais de 100 quilômetros do município de Formosa do Rio Preto, no extremo oeste da Bahia, foi invadida por homens em caminhonetes no domingo (12). A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (13) na Delegacia Territorial da cidade.

Segundo a Polícia Civil, na ocasião, os suspeitos renderam o gerente da fazenda e atearam fogo em tratores, uma pá carregadeira, bombas costais e um carro. Além disso, móveis e eletrodomésticos de uma casa localizada na propriedade também foram destruídos.

A Polícia Civil informou ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime, que já está sendo investigado pelas autoridades do município.