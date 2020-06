Grupo lança Leilão do Bem em prol das Osid e do Caena, em Salvador

Um leilão virtual para arrecadar recursos para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) e para o Centro Avançado de Empreendedorismo do Nordeste de Amaralina (Caena) está sendo organizado em Salvador. O projeto foi idealizado pelo grupo Qualité Eventos e Reserva da Baronesa e ainda não tem data definida.O objetivo, no entanto é fazer um leilão exclusivo com até 500 lotes, divididos em duas noites.

As peças leiloadas deverão ser doadas por empresários. Empresas e empreendedores que estejam interessados em colaborar poder doar itens que serão ofertados no leilão.

"Sabendo das necessidades de muitas pessoas, especialmente nesse período de redução das atividades econômicas e dos desafios das instituições que se dedicam à assistência dos mais vulneráveis, surge o Leilão do Bem, um evento realizado virtualmente, onde a generosidade de empresários poderá alcançar aqueles que mais precisam", diz a peça. Foram enviados convites para 110 mil cadastrados pelo grupo.

O valor arrecadado será revertido para as Osid e para o Caena. O projeto tem apoio da Câmara Estadual da Mulher Empreendedora, da Fecomércio.

O Caena, entidade que proporciona a jovens e adultos do Nordeste de Amaralina e bairros vizinhos, com enormes desafios socioeconômicos, formação na área do empreendedorismo, almeja implementar duas unidades de produção, uma padaria e a uma incubadora social, para torná-la autossustentável.

Já as Osid abrigam um dos maiores complexos de saúde 100% SUS do país, com cerca de 3,5 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano. Em suas instalações em Salvador, atende a idosos, pessoas com deficiência e com deformidades craniofaciais, pessoas em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas e crianças e adolescentes em situação de risco social. Além dos núcleos pertencentes à instituição, atua ainda na gestão de unidades externas de saúde.