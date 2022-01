Grupo levado por 'coach messiânico' é resgatado por bombeiros no Pico dos Marins em SP

Montanhismo é um dos esportes mais perigosos que existem, requerendo anos de prática para se atingir a excelência. Um dos lugares onde ele é mais praticado é o Pico dos Marins, em São Paulo. O local, conhecido pela sua exuberância natural a 2.420 metros acima do nível do mar, no entanto, requer atenção e cuidado daqueles que desejam chegar ao cume e, principalmente, voltar em segurança.

Não foi o caso do grupo conduzido por Pablo Marçal, conhecido nas redes sociais como um "coach messiânico”. O influencer formou um grupo com 67 pessoas e os conduziu montanha a cima em meio a péssimas condições climáticas e a recomendações contrárias da Defesa Civil, que divulgou estado de alerta para a região.

Nas redes sociais, Marçal se diz escritor de best-sellers e autor de métodos que prometem “destravar” pessoas rumo a uma vida de sucesso profissional e pessoal. A expedição à montanha seria um exemplo de “subir na vida” e fazia parte de um treinamento de aconselhamento intitulado “Pior ano da sua vida”. Toda a ascensão foi filmada e publicada em seu perfil no Instagram.

Ao longo do caminho parte do grupo desistiu do percurso e regressou à base da montanha. No entanto, 32 seguiram e conseguiram chegar ao cume em meio a rajadas de vento e uma chuva incessante. Cenário suficiente para indicar uma possível hipotermia dos integrantes.

Resgate

No entanto, eles não conseguiram retornar. Por isso, por volta das 3h30 desta quinta (6), o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo foi acionado pelo grupo. Os resgatistas alcançaram o grupo no cume do Pico dos Marins e constataram que as pessoas corriam sério risco de morrer de hipotermia.

Nos vídeos divulgados pelo influencer há cenas de barracas voando. Marçal informa, inclusive, que as barracas se romperam com o vento e que ele próprio precisou se abrigar junto a outro integrante.

De acordo com a corporação, a visibilidade na descida era de apenas 5 metros e que o grupo poderia facilmente se perder no caminho de volta. Não há informações se Marçal tem cursos de resgate em montanha, ou certificação para guiar em ambientes como o da Serra da Mantiqueira.