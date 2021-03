Grupo Nariz de Cogumelo lança podcast e discute cenário atual da palhaçaria

O grupo Nariz de Cogumelo lança no próximo dia 8 de março o podcast "Papo de Palhaça". A ideia é discutir o panorama atual do cenário da Palhaçaria Feminina. "Papo de Palhaça" terá a participação de artistas e palhaças da Bahia e outros estados que foram convidadas para compartilharem as suas vivências e histórias enquanto palhaças.



As entrevistas foram conduzidas pelas integrantes do Nariz de Cogumelo: Laili Flórez, Luiza Bocca e Larissa Uerba. Todas as conversas foram gravadas através da plataforma Zoom, respeitando o distanciamento social. O podcast poderá ser ouvido através do perfil do Nariz de Cogumelo nas plataformas de streaming Spotify e Anchor



Para dar conta da diversidade de temas que compõem o universo da palhaçaria feminina, o "Papo de Palhaça" terá nove episódios, lançados sempre às segundas e sextas, do dia 8 de março até o dia 5 de abril.

"Muito do conhecimento do Circo é passado de forma oral, porém sem muitos registros oficiais. Nesse caso, o 'Papo de Palhaça' se coloca como um lugar de acervo, que vem revisitar e registrar o lugar histórico da mulher palhaça no Circo de algumas regiões do Brasil a partir dos relatos das experiências das nossas convidadas", conta a palhaça, artista de rua e produtora cultural Larissa Uerba.



Cada episódio vai fazer um recorte da palhaçaria feminina, com abordagens que dialogam com as questões atuais da mulher no Circo do Brasil, como a sexualidade, gênero e raça.



Serviço

Lançamento do podcast "Papo de Palhaça" do grupo Nariz de Cogumelo

Primeiro episódio: 08/03 (segunda) - A Mulher no Circo Brasileiro – com Verônica Tamaoki (BA/SP)

Demais episódios todas as segundas e sextas aé 5 de abril

Para ouvir: "Papo de Palhaça no Sportfy" ou "Papo de Palhaça no Anchor"

Mais informações: Nariz de Cogumelo no Linktr