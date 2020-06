Grupo Prev Dent comemora 40 anos nesta quinta-feira

Equipe da Prev Dent (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

A comemoração em torno dos 40 anos da Prev Dent, uma das primeiras clínicas de odontologia integrada da Bahia, teve de acontecer de forma diferente, por conta da pandemia do novo coronavírus.

O aniversário, celebrado nesta quinta-feira (18), marca a tradição, a solidez e o espírito visionário da clínica, que através do foco nas multiespecialidades atravessou quatro décadas com um legado construído para a odontologia no estado.

“Executar odontologia om qualidade, comprometida coma saúde e o bem-estar das pessoas, é o que nos garante hoje completar 40 anos. Nessa jornada, contamos com algo fundamental, a confiança e a amizade dos nossos clientes. A todos eles, muito obrigado!”, diz o comunicado do Grupo.