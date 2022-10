Grupo protesta contra racismo em frente ao prédio de vizinha do humorista Eddy Jr

Manifestantes se reuniram em frente ao condomínio United Home & Work, onde morava o humorista Eddy Júnior, alvo de ofensas racistas por parte de uma vizinha na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Organizada por movimentos negros, a concentração ocorreu na noite desta quinta-feira (20).

No ato, foram expostos cartazes contra o racismo e em defesa do humorista. Os artistas Astrid Fontenelle e Paulo Vieira também estiveram presentes na manifestação.

O caso de racismo foi exposto nesta terça-feira (18) no Instagram de Eddy. Nas imagens divulgadas pelo humorista é possível ver ele sendo perseguido pela mulher branca, que iniciou os ataques verbais. "'Macaco, imundo, feio, urubu, neguinho, perigoso que não merece morar aqui, uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio'", comentou o humorista ao reproduzir as ofensas escutadas.

Ainda nas gravações feitas por câmeras de segurança, o filho da mulher que proferiu os ataques, aparece na porta da casa de Eddy com uma faca, esperando a saída do humorista da residência.

Após o ocorrido, Eddy deixou temporariamente seu apartamento, na noite da última quarta-feira (19). O artista, que vem sofrendo ameaças desde abril, disse que não gostaria de sair da própria casa.

"A minha vontade era não sair do meu apartamento, mas, infelizmente, tive de sair porque sofri ameaça de morte. Ter que sair da minha própria casa por causa de uma pessoa racista é um sentimento muito ruim", disse Eddy em entrevista ao Boa Tarde, São Paulo, da TV Band.

Em resposta à denúncia, o advogado de defesa da acusada, identificada como Elisabeth Morrone, declarou que não houve "qualquer tipo de preconceito" relacionado ao humorista.

Confira nota da defesa na íntegra:

"As desavenças com seu vizinho Eddy Jr. ocorrem há aproximadamente 1 ano e jamais tiveram relação com racismo ou qualquer tipo de preconceito. O Sr. Eddy Jr. costumava fazer frequentes barulhos para perturbar o sossego da Sra. Elisabeth, inclusive foi multado diversas vezes por esse motivo. Faz constantes festas com som alto e há farta documentação a esse respeito. Inclusive, é importante destacar que o episódio do dia 18/10 ocorreu por volta das 3 horas da manhã, sendo que a Sra. Elisabeth, que é idosa e tem um filho especial, estava de roupão (ou seja, foi acordada), e reagiu após constantes e injustas provocações feitas pelo Sr. Eddy, que vestia roupas normais e passeava com seu animal de estimação em plena madrugada. Inclusive, a Sra. Elisabeth se recusou a ingressar no mesmo elevador que o Sr. Eddy em razão de todas as desavenças narradas (apenas por isso) e, diante disso, foi perseguida pelas escadarias do prédio. Por fim, urge ressaltar que o vídeo divulgado para incriminar a Sr. Elisabeth foi completamente editado, inclusive, para dar a impressão de falas racistas que jamais foram proferidas, o que restará comprovado no momento oportuno."