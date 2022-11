Grupo Soho abrirá restaurante em rooftop no Horto Florestal

Restaurante, ainda sem nome definido, funcionará no rooftop do Alameda Vert (Foto: Divulgação)

Salvador ganhará um novo restaurante no ano que vem. Com menu que trará uma mistura de culinária asiática com streetfood e influência peruana, o espaço, de 200 metros quadrados, vai funcionar no Horto Florestal. O empreendimento ocupará o rooftop do Alameda Vert, shopping conceito que funcionará na Waldemar Falcão, com 18 lojas, quiosques, estacionamento e bicicletário. O contrato foi assinado na última sexta-feira (18) na capital baiana e o restaurante será comandado pelo grupo empresarial que possui diversos restaurantes na cidade, como o Soho e o Lafayette. “Sempre foi um projeto do Grupo Soho ter um espaço em um rooftop. Já visitamos diversos em muitos lugares do mundo e decidimos investir em algo que seja descontraído, com uma ambientação gostosa, música e uma gastronomia leve”, nos disse a empresária Karine Queiroz.

Maria Victória Salomão e Eugênio Carvalho Filho (Foto: Divulgação) Decoração assinada por Valeria Leão Bittar (Foto: Divulgação)

Chuva de arroz

Uma legião de amigos de Salvador foi a Brasília para o casamento de Maria Victória Salomão e Eugênio Carvalho Filho. O casal recebeu amigos, familiares e convidados especiais para uma festa das boas na casa de Gilberto Salomão, com show da Banda Eva e decoração de Valeria Leão Bittar. “A decoração da cerimônia pareceria um pedacinho do céu montado em cima da fonte e da escultura na casa do meu avô”, nos disse Maria Victória. Os noivos são filhos de Claudia e Marcio Salomão, de Brasília, e Eliane e Eugênio Carvalho, que são baianos. A cerimônia civil aconteceu dois dias antes na Capela São José, no Lago Sul.

*Confira a cobertura fotográfica no aloalobahia.com.

Carol Gaspar e Renata Andrade (Foto: Weslei Vilas Boas)

Embaixadora

A arquiteta Carol Gaspar é a nova embaixadora da Trousseau na Bahia. O convite foi feito pela empresária Renata Andrade, franqueada local da marca. “Costumo dizer que indico o que consumo. Não será diferente com a Trousseau. A marca já faz parte do meu dia a dia, e será um prazer dividir um pouco desse universo”, afirmou. Carol comanda o GW Arquitetos, ao lado do sócio Cauã Witzke.

Visita especial

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o namorado, o médico Thalis Bolzan, passaram o fim de semana na Bahia. Por aqui, no sábado (19), prestigiaram o casamento de Isabel Foz e Miguel Prado, em Itacaré. O pai do noivo, Fernando Prado, é habitué há anos do local e tem uma das casas mais bonitas de lá.

Lucas Queiroz, Steve Saback e Carlos Luz (Foto: Elias Dantas)

Torcida organizada

Convidados do Alô Alô Bahia e do Sette Restaurante, na Ladeira da Barra, prestigiaram a abertura oficial do ‘meeting point’ do portal durante a Copa do Mundo do Catar. O start da temporada aconteceu no domingo (20), com o lançamento do QG para 120 pessoas, que degustaram a feijoada e os drinks da casa enquanto assistiam à cerimônia de abertura e o jogo Catar x Equador, no estádio Al Bayt. Os anfitriões do espaço são os empresários Lucas Queiroz, Steve Saback e Carlos Luz.

Mariana Lisbôa (Foto: Elias Dantas)

Giro empresarial

Grandes marcas e lideranças empresariais irão participar do evento de fim de ano do portal Alô Alô Bahia, em 12 de dezembro, no restaurante Amado. A edição especial do tradicional ‘Almoço de Negócios’ contará com palestra de Mariana Lisbôa sobre gestão como principal instrumento de realização. Uma das mais importantes executivas baianas da atualidade, Mariana é líder Global de Relações Corporativas da Suzano e presidente da Associação Baiana das Empresas da Base Florestal (Abaf).