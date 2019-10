Grupos de Bolsonaro e de Bivar brigam por liderança do PSL na Câmara

A disputa interna no PSL esquentou ainda mais nesta quarta-feira (16). O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO) anunciou nesta noite que os 27 deputados da bancada do partido assinaram um requerimento para tornar o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) o líder da bancada. Em seguida, contudo, aliados do presidente da sigla, Luciano Bivar, reagiram e fizeram um novo protocolo para manter o Deputador Waldir (PSL-GO) na liderança.

“Acabamos de protocolar um pedido para a troca de líder do PSL. Foram 27 assinaturas. Por decisão da maioria dos deputados federais do PSL, nós indicamos o futuro líder do PSL deputado Eduardo Bolsonaro”, afirmou Major Vitor Hugo, segundo o G1.

Eduardo chegou a falar como novo líder e disse que ficaria até dezembro na posição. "Inicialmente eu não queria ser líder mas é o nome em que tem a maior convergência dentre os deputados, e dessa maneira o meu compromisso aqui é ficar até dezembro, oportunidade em que, em princípio, nós teremos eleições no partido, para escolher o líder a partir do ano que vem", diz.

Sobre sua possível indicação para a Embaixada do Brasil nos EUA, ele desconversou. “Todos os temas como embaixada, ou viagem agora para a Ásia, são temas secundários. A gente está aqui para cuidar dos nossos eleitores. O meu foco é ajudar o país”.

Um documento endereçado a Rodrigo Maia, presidente da Câmara, precisa oficializar a mudança. Essa mudança na liderança é possível a qualquer tempo, com apoio da maioria simples da bancada. Os bolsonaristas conseguiram as assinaturas de mais de metade dos 53 deputados hoje. Logo depois, os aliados de Bivar protocolaram uma nova lista, com 32 assinaturas, pedindo a permanência de Waldir. Depois, segundo Bia Kicis (PSL-SP), houve uma terceira lista pró-Eduardo.

"Depois que protocolamos a indicação do @BolsonaroSP para líder do PSL, o grupo pró delegado Waldir protocolou outra com 32 nomes para manter sua liderança. Mas em seguida protocolamos uma outra lista pró Eduardo. É esta última que está valendo. Eduardo é o líder do PSL", garantiu.

Os deputados não divulgaram as listas e os nomes contidos nelas.Caberá a Rodrigo Maia referendar uma possível troca de líder. Somando as duas primeiras listas, há um excesso de seis parlamentares. Ou seja: ou teve gente que assinou ambas ou houve assinatura falsificada. O imbróglio deve ser resolvido somente na quinta.

O deputado Delegado Waldir, líder da bancada desde dezembro do ano passado, acusou mais cedo o presidente Jair Bolsonaro de pressionar deputados para tirá-lo do cargo, afirmando que havia um interferência do Executivo no Parlamento. De acordo com reportagem da Época, Bolsonaro foi gravado pedindo a um deputado que assinasse a lista para destituir Deputado Waldir.

"Estamos com 26, falta uma assinatura para a gente tirar o líder, e colocar o outro. A gente acerta. Entrando o outro agora, dezembro tem eleições para o futuro líder. A maneira como tá, que poder tem na mão atualmente o presidente, o líder aí? O poder de indicar pessoas, de arranjar cargos no partido, promessa para fundo eleitoral por ocasião das eleições, é isso que os caras têm. Mas você sabe que o humor desses caras de uma hora para a outra muda", diz o presidente, a um interlocutor não identificado.